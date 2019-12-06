Fenerbahçe'de Vedat Muriç şoku!
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 75. dakikasında sarı lacivertli golcü Vedat Muriç sakatlanarak kendini yere bıraktı.
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliğ karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni konuk ettiği maçta Serdar Aziz ve Emre Belözoğlu ve Muriç şoku yaşandı.
Süper Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Fenerbahçe'de Serdar Aziz maça ilk 11'de başladı.
İlk devre sonunda adelesinde ağrı hisseden Serdar Aziz ikinci yarıya çıkamadı. Devre arasında soyunma odasına gelen tecrübeli savunmacı riske edilmedi. Sağlık ekibi tarafından hemen kontrol edilen tecrübeli oyuncu, kenara alındı. Zorunlu değişikliğe giden Ersun Yanal, Serdar Aziz'in yerine Ferdi Kadıoğlu'nu oyuna dahil etti.
Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in ardından Emre Belözoğlu da sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi. 57. dakikada Emre Belözoğlu'nun yerine Jailson oyuna girdi.
Sağ arka adelesinde çekme meydana gelen Muriç 77. dakikada kenara geldi. Tribünlerde Kosovalı golcü için büyük tezahürat yapılırken yerine Tolgay Arslan dahil oldu
- 06.12.2019
- Güncelleme: 06.12.2019 22:45
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Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Fenerbahçe'de Vedat Muriç şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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