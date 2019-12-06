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06 Aralık 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de Vedat Muriç şoku!

Fenerbahçe'de Vedat Muriç şoku!

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 75. dakikasında sarı lacivertli golcü Vedat Muriç sakatlanarak kendini yere bıraktı.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliğ karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin 'ni konuk ettiği maçta Serdar Aziz ve Emre Belözoğlu ve Muriç şoku yaşandı.

Süper Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Fenerbahçe'de Serdar Aziz maça ilk 11'de başladı.

İlk devre sonunda adelesinde ağrı hisseden Serdar Aziz ikinci yarıya çıkamadı. Devre arasında soyunma odasına gelen tecrübeli savunmacı riske edilmedi. Sağlık ekibi tarafından hemen kontrol edilen tecrübeli oyuncu, kenara alındı. Zorunlu değişikliğe giden Ersun Yanal, Serdar Aziz'in yerine Ferdi Kadıoğlu'nu oyuna dahil etti.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in ardından Emre Belözoğlu da sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi. 57. dakikada Emre Belözoğlu'nun yerine Jailson oyuna girdi.

Sağ arka adelesinde çekme meydana gelen Muriç 77. dakikada kenara geldi. Tribünlerde Kosovalı golcü için büyük tezahürat yapılırken yerine Tolgay Arslan dahil oldu

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  1. 06.12.2019
  2. Güncelleme: 06.12.2019 22:45
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