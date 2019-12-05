Fenerbahçe hız kesmiyor

Kupada önceki gün İstanbul'u 4-0'la geçen Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklara başladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki sarı-lacivertliler, hafif tempoda çalıştı. İstanbulspor maçında oynayan isimler, yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi. Sakat olan Hasan Ali ile Mevlüt takımdan ayrı çalıştı.