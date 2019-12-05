Fenerbahçe hız kesmiyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
05 Aralık 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe hız kesmiyor

hız kesmiyor

Fenerbahçe hız kesmiyor

Kupada önceki gün 'u 4-0'la geçen , maçının hazırlıklara başladı. yönetimindeki sarı-lacivertliler, hafif tempoda çalıştı.

Kupada önceki gün 'u 4-0'la geçen , maçının hazırlıklara başladı. yönetimindeki sarı-lacivertliler, hafif tempoda çalıştı. İstanbulspor maçında oynayan isimler, yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi. Sakat olan Hasan Ali ile Mevlüt takımdan ayrı çalıştı.

  1. 5.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe hız kesmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN