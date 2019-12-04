‘İstanbul’a gelmek isterim’
Ara transfer dönemi öncesi Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden olan Bernard Mensah, çarpıcı açıklamalar yaptı. Kayserispor yönetimiyle transferi konuşacağını belirten Mensah, İstanbul'a gelmek istediğini açıkladı.
Kayserispor forması giyen Ganalı orta saha, kulüp olarak çok zor durumda olduklarını belirtip, "Bu durumdan mutlu değilim. Futbol hayatı içinde her şey var. Ocak ayında da her şey olabilir. Gitmem için güzel fırsatlar gelirse gidip yönetimle konuşacağım. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Beşiktaş ve Galatasaray da bir fırsat olabilir. Herkes bu takımlarda oynamak ister. Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi, büyük statlar. ateşli taraftarlar... Kontratı tamamlayacak bir durumun içinde olursa kalırım yoksa Kayseri'den ayrılırım" diye konuştu.
- 4.12.2019
- Süper Lig'de transfer bereketi! İşte sözleşmesi bitecek futbolcular
- Ezeli rakipler transferde yine karşı karşıya! Galatasaray ve Fenerbahçe...
- Dünya yıldızı Fenerbahçe'ye! İstanbul'a sıcak bakıyor
- Altay - Trabzonspor maçının 11'leri netlik kazandı
- Lille Teknik Direktörü Galtier'den flaş Yusuf Yazıcı kararı!
-
Girdi ve kart gördü
Toplam 1
Yorum
ozzy oziii
-
‘Kasıtlı’ iddiası!
Toplam 1
Yorum
hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
-
Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
Toplam 1
Yorum
vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
‘İstanbul’a gelmek isterim’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.