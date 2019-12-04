‘İstanbul’a gelmek isterim’

Kayserispor forması giyen Ganalı orta saha, kulüp olarak çok zor durumda olduklarını belirtip, "Bu durumdan mutlu değilim. Futbol hayatı içinde her şey var. Ocak ayında da her şey olabilir. Gitmem için güzel fırsatlar gelirse gidip yönetimle konuşacağım. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Beşiktaş ve Galatasaray da bir fırsat olabilir. Herkes bu takımlarda oynamak ister. Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi, büyük statlar. ateşli taraftarlar... Kontratı tamamlayacak bir durumun içinde olursa kalırım yoksa Kayseri'den ayrılırım" diye konuştu.