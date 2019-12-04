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04 Aralık 2019, Çarşamba
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’a gelmek isterim’

‘İstanbul’a gelmek isterim’

Ara dönemi öncesi 'nin gündemindeki isimlerden olan Bernard , çarpıcı açıklamalar yaptı. yönetimiyle transferi konuşacağını belirten Mensah, 'a gelmek istediğini açıkladı.

forması giyen Ganalı orta saha, kulüp olarak çok zor durumda olduklarını belirtip, "Bu durumdan mutlu değilim. hayatı içinde her şey var. Ocak ayında da her şey olabilir. Gitmem için güzel fırsatlar gelirse gidip yönetimle konuşacağım. çok büyük bir kulüp. ve da bir fırsat olabilir. Herkes bu takımlarda oynamak ister. Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi, büyük statlar. ateşli taraftarlar... Kontratı tamamlayacak bir durumun içinde olursa kalırım yoksa 'den ayrılırım" diye konuştu.

  1. 4.12.2019
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