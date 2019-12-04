Günün fotoğrafı

Mardin'de yaşayan Çalış Ailesi, paylaştıkları fotoğrafla sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Fenerbahçe taraftarı olan Abdurahim Çalış'ın 6 çocuğuyla birlikte verdiği poz, sarı-lacivertli taraftarların büyük beğenisi topladı. 6 çoçuğuna da Fenerbahe forması giydiren Çalış, hayalinin sarı-lacivertli futbolcularla tanışmak olduğunu söyledi.