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04 Aralık 2019, Çarşamba
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Günün fotoğrafı

Günün fotoğrafı

'de yaşayan , paylaştıkları fotoğrafla en çok konuşulanları arasına girdi. taraftarı olan 'ın 6 çocuğuyla birlikte verdiği poz, sarı-lacivertli taraftarların büyük beğenisi topladı.

'de yaşayan , paylaştıkları fotoğrafla en çok konuşulanları arasına girdi. taraftarı olan 'ın 6 çocuğuyla birlikte verdiği poz, sarı-lacivertli taraftarların büyük beğenisi topladı. 6 çoçuğuna da Fenerbahe forması giydiren Çalış, hayalinin sarı-lacivertli futbolcularla tanışmak olduğunu söyledi.

  1. 4.12.2019
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