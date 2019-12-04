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04 Aralık 2019, Çarşamba
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'de : Ferdi daha iyi olacak

Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Ferdi daha iyi olacak

, 90 dakika sonunda genç oyuncularla ilgili konuştu. Bir yandan takımının geleceği için planlama yaptıklarını belirten Yanal, "Bazen taraftarlar bize serzenişte bulunuyor ama gençlerimizi kaybetmeden kazanmak daha önemli. Zamanında hasat yaparsanız doğru verim alırsınız. Ferdi, eksiklerini tamamlanınca daha iyi olacak. Muhammed'i de onu da banko oyuncu haline getirmeye çalışacağım" diye konuştu.

, 90 dakika sonunda genç oyuncularla ilgili konuştu. Bir yandan takımının geleceği için planlama yaptıklarını belirten Yanal, "Bazen taraftarlar bize serzenişte bulunuyor ama gençlerimizi kaybetmeden kazanmak daha önemli. Zamanında hasat yaparsanız doğru verim alırsınız. Ferdi, eksiklerini tamamlanınca daha iyi olacak. Muhammed'i de onu da banko oyuncu haline getirmeye çalışacağım" diye konuştu.

  1. 4.12.2019
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