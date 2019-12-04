Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Ferdi daha iyi olacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 90 dakika sonunda genç oyuncularla ilgili konuştu. Bir yandan takımının geleceği için planlama yaptıklarını belirten Yanal, "Bazen taraftarlar bize serzenişte bulunuyor ama gençlerimizi kaybetmeden kazanmak daha önemli. Zamanında hasat yaparsanız doğru verim alırsınız. Ferdi, eksiklerini tamamlanınca daha iyi olacak. Muhammed'i de onu da banko oyuncu haline getirmeye çalışacağım" diye konuştu.