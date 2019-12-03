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03 Aralık 2019, Salı
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'un gözü yeniden teknik direktörlükte

Roberto Carlos'un gözü yeniden teknik direktörlükte

’in efsane isimlerinden ’un adı son günlerde Türk takımlarıyla anılmaya başlandı. Bir dönem 'u çalıştıran Brezilyalı efsanenin yeniden 'de takım çalıştırmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Ülkemizde ve 'u çalıştıran dünyaca ünlü yıldız 'un 'ye tekrar döneceği konuşuluyor.

Fenerbahçe'nin zor fikstürü

REAL MADRİD'DE GÖREV ALMIŞTI

Geçtiğimiz sezonlar da kulübünde pazarlama yönetimi konusunda görev alan Roberto Carlos'un teknik direktörlüğü geri dönmek istediği öğrenildi.

FENERBAHÇE'DE YÖNETİM SICAK BAKMIYOR

Milliyet'in haberine göre; yönetiminde son haftalarda puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe ile ismi geçen Roberto Carlos'a Fenerbahçe yönetiminin sıcak bakmadığı gelen haberler arasında.

Daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye'yi Türk insanını ve Türklerin futbola olan tutkusunu çok sevdiğini dile getiren Brezilyalı efsane oyuncunun tekrar Türkiye'de yaşamayı istese de Carlos'un bir firmanın reklam yüzü olması sebebiyle bu anlaşmanın şuanda zor olduğu belirtiliyor.

Roberto Carlos, 2017'de Real Madrid'den 6.5 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olmuş futbolculuk kariyeri sonrası da 2013'te Sivasspor, 2015 yılında ise Akhisar Belediyespor'u çalıştırmıştı.

  1. 03.12.2019
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