Roberto Carlos'un gözü yeniden teknik direktörlükte
Real Madrid’in efsane isimlerinden Roberto Carlos’un adı son günlerde Türk takımlarıyla anılmaya başlandı. Bir dönem Sivasspor'u çalıştıran Brezilyalı efsanenin yeniden Türkiye'de takım çalıştırmaya sıcak baktığı ifade edildi.
Ülkemizde Sivasspor ve Akhisar Belediyespor'u çalıştıran dünyaca ünlü yıldız Roberto Carlos'un Türkiye'ye tekrar döneceği konuşuluyor.
REAL MADRİD'DE GÖREV ALMIŞTI
Geçtiğimiz sezonlar da Real Madrid kulübünde pazarlama yönetimi konusunda görev alan Roberto Carlos'un teknik direktörlüğü geri dönmek istediği öğrenildi.
FENERBAHÇE'DE YÖNETİM SICAK BAKMIYOR
Milliyet'in haberine göre; Ersun Yanal yönetiminde son haftalarda puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe ile ismi geçen Roberto Carlos'a Fenerbahçe yönetiminin sıcak bakmadığı gelen haberler arasında.
Daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye'yi Türk insanını ve Türklerin futbola olan tutkusunu çok sevdiğini dile getiren Brezilyalı efsane oyuncunun tekrar Türkiye'de yaşamayı istese de Carlos'un bir firmanın reklam yüzü olması sebebiyle bu anlaşmanın şuanda zor olduğu belirtiliyor.
Roberto Carlos, 2017'de Real Madrid'den 6.5 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olmuş futbolculuk kariyeri sonrası da 2013'te Sivasspor, 2015 yılında ise Akhisar Belediyespor'u çalıştırmıştı.
- 03.12.2019
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Girdi ve kart gördü
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ozzy oziii
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‘Kasıtlı’ iddiası!
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hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
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Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
Toplam 1
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vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
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