Kadıköy’de tribünler sessiz - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Kadıköy’de tribünler sessiz

’de tribünler sessiz

Kadıköy’de tribünler sessiz

ile İstanbulspor arasında oynanan maçında sarı-lacivertli tribünler, 2017-18 sezonunda ile yapılan maçta alınan ceza dolayısıyla boş kaldı.

'nda ile İstanbulspor arasında oynanan müsabakada tribünler ceza sebebiyle boş kaldı.

Kupanın 2017-2018 sezonu yarı finalinde 'la yapılan maçta çıkan saha olayları nedeniyle 'dan 3 maç seyircisiz oynama cezası alan sarı-lacivertliler oynanan İstanbulspor maçıyla bu cezayı tamamlamış olacak.

  1. 03.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kadıköy’de tribünler sessiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN