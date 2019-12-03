Kadıköy’de tribünler sessiz
Fenerbahçe ile İstanbulspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sarı-lacivertli tribünler, 2017-18 sezonunda Beşiktaş ile yapılan maçta alınan ceza dolayısıyla boş kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile İstanbulspor arasında oynanan müsabakada tribünler ceza sebebiyle boş kaldı.
Kupanın 2017-2018 sezonu yarı finalinde Beşiktaş'la yapılan maçta çıkan saha olayları nedeniyle PFDK'dan 3 maç seyircisiz oynama cezası alan sarı-lacivertliler oynanan İstanbulspor maçıyla bu cezayı tamamlamış olacak.
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hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
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Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
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vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
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