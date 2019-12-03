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03 Aralık 2019, Salı
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İstanbulspor’da söz hocanın

İstanbulspor’da söz hocanın

, bugün oynanacak maçı öncesi net ifadeler kullandı. İşte Gül'ün o açıklamaları...

, bugün oynanacak maçı öncesi net ifadeler kullandı. Kupa maçlarının her zaman ilgi çekici olduğunu belirten Gül, "Fenerbahçe'nin hedefleri ve büyüklüğü tartışılmaz. Biz İstanbulspor olarak oynadığımız futboldan vazgeçmeden oynamaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

'ALLAHYAR ÇOK FAYDALI OLACAK'
Fırat Gül, F.Bahçe'den kiraladıkları Allahyar'a övgüler yağdırdı. 18'lik oyuncunun fiziksel anlamda çok kuvvetli olduğunu belirten Gül, "Üst düzey liglerde oynayabilecek seviyede. Oyuncunun gelişimi devam ediyor. Şu an çok olumlu dönüşler aldık. Fenerbahçe'ye faydalı olacaktır" dedi.

  1. 3.12.2019
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