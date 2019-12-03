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03 Aralık 2019, Salı
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'ın forvet isyanı! "Kaleciyi mi oynatayım?"

Ersun Yanal'ın forvet isyanı! "Kaleciyi mi oynatayım?"

Son iki haftada kaybedilen puanlar sonrası ağır eleştiriler alan Teknik Direktörü isyan etti. Deneyimli teknik adam, özellikle maçında yaşanan forvet krizine dikkat çekerek, "Ne yapsaydım, yedek kaleciyi mi santrfor oynatsaydım?" ifadesini kullandı.

'nin geride kalan 13 hafta sonunda lider Demir Grup Sivasspor'un 5 puan gerisine düşmesi, 'a yönelik eleştirilerin yoğunlaşmasına yol açtı.

Tecrübeli teknik adam özellikle bir önceki hafta 0-0 sona eren BtcTurk maçında santrfor olarak 'u oynattığı için tepki gördü.

ELİNDE FAZLA ALTERNATİF YOK

Yanal, verdiği cevapta kadro darlığından yakınarak, "Bir de kendinizi benim yerime koyun, 'da ne yapsaydım? Yedek kaleciyi mi santrfor oynatsaydım?" dedi. Fenerbahçe Teknik Direktörü bu sorunun bir benzerini kadrodaki tek sol bek oyuncusu olan Hasan Ali'nin Göztepe maçı öncesi sakatlanmasıyla yaşadı.

TÜM OYUN PLANLARI ALT ÜST OLDU!

Hasan Ali'nin bölgesine asıl mevkisi sağ bek olan Dirar kaydırıldı; sağ beke de Ozan geçti. Tabii bu zorunlu değişiklik takımın bütün oyun planını alt üst etti ve bu da sahaya yansıdı. Sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan Yanal, bu hafta Gençlerbirliği maçına daha rahat çıkacak. Zira cezası biten Isla ile sakatlığı tamamen geçen Muriç ve antrenman açığını büyük ölçüde kapatan Kruse, cuma günü Kadıköy'de oynanacak karşılaşmada forma giyebilecek.

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  1. 03.12.2019
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