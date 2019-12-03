Ersun Yanal'dan sert sözler Trollerim olduğu ispat edilmezse, ben afişe edeceğim
İstanbulspor karşısında üstün bir oyunla sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal maçın ardından konuştu. Daha baskılı oynayabileceklerini söyleyen Ersun Yanal, kendisi hakkında sosyal medyada trolleri olduğunu iddia eden birisi için de, “Bunu ispat etmezse, ben kendisini afişe edeceğim” diye konuştu.
"SEVİYESİZ VE AŞAĞILIK BİR YERDE DOLANIYORLAR"
Maçı değerlendirdikten sonra kendisi hakkında yapılan bazı yorumlar üzerine konuşan Yanal, "Benim tarzım olmayan bir konuya girmek istiyorum. Fenerbahçe taraftarından özür diliyorum, kendilerinin zamanını aldığım için af diliyorum. Bir zat benim yöneticimle ilgili saçma sapan suçlamalara başladı. Sosyal medyada trollerim olduğunu ifade etti. Bu aşağılıkça yaklaşım için 1 haftalık süre veriyorum ve eğer ispat etmezse, sonrasında afişe ederek mahkemeye vereceğim. Bu konulara girmem ama, zatı muhterem bunu ispat etmezse, bu konuya nasıl gireceğimi gösteririm. Çamur at izi kalsın yapılıyor. Bunu ispat etmezse, onu afişe edeceğim. Bu kadar seviyesiz ve aşağılık bir yerde dolanıyorlar. Bunun hesabını hem yargı önünde hem de burada bağıra bağıra soracağım" diyerek sözlerini tamamladı.
- 04.12.2019
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vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
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