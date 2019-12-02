Vedat Muriç de isyan etti!
Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Muriç, hakem hatalarının hep kendilerini bulduğunu (!) söyledi: Art niyet aramamaya çalışıyorum ama bir değil, iki değil. İnşallah birlikte doğruyu buluruz.
Göztepe karşısında son yarım saatte 'bandajla' oyuna dahil olan ve Rodrigues'in golünün asistini yapan Vedat Muriç de, hakem kararlarına tepki gösterdi. Tecrübeli futbolcu, verilen kararların hatalı olduğunu savunarak, "Rakibe olanlar bize olmuyor. Geçen hafta Emre ağabeyin penaltısı tekrarlanmadı. Art niyet aramamaya çalışıyorum ama bir değil, iki değil. İnşallah doğruyu buluruz" diye konuştu. Muriç, bileğindeki dört bağdan ikisinin kopuk, ikisinin ise yırtık olduğunu da belirterek, "Takımımı yalnız bırakmak istemedim. Bandaj olmasa oynayamazdım." ifadelerini kullandı.
- 2.12.2019
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