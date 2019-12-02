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02 Aralık 2019, Pazartesi
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"'yu gibi yapmak istiyorum!"

"Sao Paolo'yu Fenerbahçe gibi yapmak istiyorum!"

'nun voleybol antrenörü , basınına ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli antrenör, kulübünün kültürünü Fenerbahçe gibi yapmak istediğini itiraf etti ve taraftarlarına çağrıda bulundu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

voleybol koçu , basınına verdiği röportajda kültürü ve taraftarı hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Brezilyalı koç, takımının kulüp kültürünü sarı-lacivertliler gibi yapmak istediğini söyledi.

2010-2012 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran koç, takımıyla beraber Avrupa Şampiyonlar Ligi Final-Four finalinde Fransız temsilcisi RC Cannes'i 3-0 mağlup ederek kupaya uzanmıştı.

Bakü'de kazanılan kupanın ardından 'a iniş yaptıkları esnada yaşadıklarını anlatan koç, havaalanının taraftarlar nedeniyle neredeyse kapanma derecesine geldiğini aktardı.

Tecrübeli antrenör, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sanırım Fenerbahçe'de yaşadıklarım, hayatım boyunca yaşadığım en büyük deneyimdi. Taraftarımız, bir futbol taraftarıydı ancak her zaman maçlarımızda salonumuzu dolduruyordu. Bakü'de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmamızın ardından havaalanında 2,5 saat mahsur kaldığımızı hatırlıyorum. Hem de bunu kadın voleybol takımı ile başardık! Elbette, Şampiyonlar Ligi ünvanı önemliydi, kulüp daha önce Şampiyonlar Ligi kazanmamıştı ancak deliceydi. Sao Paolo'da da beklediğimiz şey bu. Sao Paolo taraftarları, bir mücadele gördüğünde her zaman takımına güç verir. Demek istediğim, orada yaşadıklarım, peşinden takip etmemiz gereken bir kültür." dedi.

 

  1. 02.12.2019
  2. Güncelleme: 02.12.2019 17:52
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