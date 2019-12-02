"Sao Paolo'yu Fenerbahçe gibi yapmak istiyorum!"
Sao Paolo'nun voleybol antrenörü Ze Roberto, Brezilya basınına Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli antrenör, kulübünün kültürünü Fenerbahçe gibi yapmak istediğini itiraf etti ve taraftarlarına çağrıda bulundu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Sao Paolo voleybol koçu Ze Roberto, Brezilya basınına verdiği röportajda Fenerbahçe kültürü ve taraftarı hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Brezilyalı koç, takımının kulüp kültürünü sarı-lacivertliler gibi yapmak istediğini söyledi.
2010-2012 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran koç, takımıyla beraber Avrupa Şampiyonlar Ligi Final-Four finalinde Fransız temsilcisi RC Cannes'i 3-0 mağlup ederek kupaya uzanmıştı.
Bakü'de kazanılan kupanın ardından İstanbul'a iniş yaptıkları esnada yaşadıklarını anlatan koç, havaalanının taraftarlar nedeniyle neredeyse kapanma derecesine geldiğini aktardı.
Tecrübeli antrenör, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sanırım Fenerbahçe'de yaşadıklarım, hayatım boyunca yaşadığım en büyük deneyimdi. Taraftarımız, bir futbol taraftarıydı ancak her zaman maçlarımızda salonumuzu dolduruyordu. Bakü'de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmamızın ardından havaalanında 2,5 saat mahsur kaldığımızı hatırlıyorum. Hem de bunu kadın voleybol takımı ile başardık! Elbette, Şampiyonlar Ligi ünvanı önemliydi, kulüp daha önce Şampiyonlar Ligi kazanmamıştı ancak deliceydi. Sao Paolo'da da beklediğimiz şey bu. Sao Paolo taraftarları, bir mücadele gördüğünde her zaman takımına güç verir. Demek istediğim, orada yaşadıklarım, peşinden takip etmemiz gereken bir kültür." dedi.
- 02.12.2019
- Güncelleme: 02.12.2019 17:52
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