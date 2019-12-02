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02 Aralık 2019, Pazartesi
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Hasan Ali'de yırtık!

Hasan Ali'de yırtık!

Göztepe maçında tedbir amaçlı oynatılmayan 'ın kasığında 'kısmi yırtık' çıktı. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü gerçekleştirilen antrenmanın sonunda kasığında ağrı hisseden oyuncunun çekilen 'ı sonucunda kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı.

Göztepe maçında tedbir amaçlı oynatılmayan 'ın kasığında 'kısmi yırtık' çıktı. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü gerçekleştirilen antrenmanın sonunda kasığında ağrı hisseden oyuncunun çekilen 'ı sonucunda kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı. İki gün dinlendirilen tecrübeli futbolcunun 'deki maç öncesinde son durumuna bakıldığı ve tedbir amaçlı oynatılmadığı ifade edildi. Hasan Ali dünkü idmanda ile birlikte özel program uyguladı.

  1. 2.12.2019
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