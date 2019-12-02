Hasan Ali'de yırtık!
Göztepe maçında tedbir amaçlı oynatılmayan Hasan Ali Kaldırım'ın kasığında 'kısmi yırtık' çıktı. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü gerçekleştirilen antrenmanın sonunda kasığında ağrı hisseden oyuncunun çekilen MR'ı sonucunda kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı.
Göztepe maçında tedbir amaçlı oynatılmayan Hasan Ali Kaldırım'ın kasığında 'kısmi yırtık' çıktı. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü gerçekleştirilen antrenmanın sonunda kasığında ağrı hisseden oyuncunun çekilen MR'ı sonucunda kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı. İki gün dinlendirilen tecrübeli futbolcunun İzmir'deki maç öncesinde son durumuna bakıldığı ve tedbir amaçlı oynatılmadığı ifade edildi. Hasan Ali dünkü idmanda Mevlüt Erdinç ile birlikte özel program uyguladı.
- 2.12.2019
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