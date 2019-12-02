Fenerbahçeli taraftarları yıkan detay!
Sarı-lacivertli taraftarların yüzü bir türlü gülmüyor... Fenerbahçe 13. haftalar itibarıyla son 20 sezonunun en kötü ikinci performansını sergilerken, bundan daha kötüsünü ise geçtiğimiz sezon yaşamıştı...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal iddialı açıklamalar yapsa da sarı-lacivertlilerde işler yolunda gitmiyor. Yanal yönetiminde ligde şu ana kadar 22 puan toplayabilen F.Bahçe'de bu değer son yirmi yılın en kötü ikinci performansı oldu. Sabah'ta yer alan habere göre sarı-lacivertli ekibin en kötü karnesi ise geçtiğimiz yıl 13 haftada toplanan 13 puanla gerçekleşmişti. Kanarya en fazla puanı ise deplasmanda kaybetti. Fenerbahçe dış sahada alabileceği 21 puanın 12'sini çimlere gömdü.
BU TABLO İLE ŞAMPİYONLUK HAYAL
Fenerbahçe, 13. haftalar itibarıyla puanda sergilediği en kötü dokuz sezonda sadece bir kez şampiyon olabildi. Kanarya 2018-19, 2017- 18, 2012-13 ve 2008-2009 sezonlarından eli boş ayrıldı. 2010-2011 sezonunda hedefe ulaşan Fenerbahçe, bu sezon öncesinde de 'en kötü dört sezon' karnesinde zirvede sezonu tamamlayamamıştı.
- 02.12.2019
- Fatih Terim'den flaş Ryan Babel kararı!
- Leicester galip geldi! Konuşulan Çağlar oldu...
- Ersun Yanal kupa 11'ini belirledi! Ferdi Kadıoğlu ve Ömer Faruk Beyaz...
- Fenerbahçe gözünü kararttı! İşte mevki mevki transfer listesi
- Trabzonspor'a Talisca şoku! Tarihe geçti ve ezeli rakibe... Son dakika transfer haberleri
-
Pınar Karşıyaka 68-57 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
kaan neymiş basketbol diye yazılırmış karşıyaka diye okunurmuş bilmeyenlere duyurulur
-
Beşiktaş'ta yıldız oyuncunun son görüntüsü korkuttu!
Toplam 1
Yorum
dfdfdfd fdffdfdf
-
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Abdülkadir Ömür'e ziyaret
Toplam 4
Yorum
KorayD. Abdülkadir'e geçmiş olsun, sahalara dönmesini bekliyoruz. Misafir ne bulursa onu yer, ama tepsi biraz küçük kalmış.
Fenerbahçeli taraftarları yıkan detay! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.