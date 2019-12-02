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02 Aralık 2019, Pazartesi
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Fenerbahçeli taraftarları yıkan detay!

Fenerbahçeli taraftarları yıkan detay!

Sarı-lacivertli taraftarların yüzü bir türlü gülmüyor... 13. haftalar itibarıyla son 20 sezonunun en kötü ikinci performansını sergilerken, bundan daha kötüsünü ise geçtiğimiz sezon yaşamıştı...

Ersun Yanal iddialı açıklamalar yapsa da sarı-lacivertlilerde işler yolunda gitmiyor. Yanal yönetiminde ligde şu ana kadar 22 puan toplayabilen F.Bahçe'de bu değer son yirmi yılın en kötü ikinci performansı oldu. Sabah'ta yer alan habere göre sarı-lacivertli ekibin en kötü karnesi ise geçtiğimiz yıl 13 haftada toplanan 13 puanla gerçekleşmişti. Kanarya en fazla puanı ise deplasmanda kaybetti. Fenerbahçe dış sahada alabileceği 21 puanın 12'sini çimlere gömdü.

BU TABLO İLE ŞAMPİYONLUK HAYAL
Fenerbahçe, 13. haftalar itibarıyla puanda sergilediği en kötü dokuz sezonda sadece bir kez şampiyon olabildi. Kanarya 2018-19, 2017- 18, 2012-13 ve 2008-2009 sezonlarından eli boş ayrıldı. 2010-2011 sezonunda hedefe ulaşan Fenerbahçe, bu sezon öncesinde de 'en kötü dört sezon' karnesinde zirvede sezonu tamamlayamamıştı.


  1. 02.12.2019
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