Fenerbahçe'den Bogdanovic paylaşımı!

Sarı lacivertli ekipten Bogdan Bogdanovic paylaşımı geldi... Resmi site ve sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Sırp yıldızın Euroleague'in so 10 yılındaki en iyi basketbolcular arasında gösterildiği belirtildi.

"Tebrikler Bogdanovic" başlığıyla paylaşılan haber sarı lacivertli taraftarlar tarafından da büyük ilgi gördü.

Fenerbahçe Beko geçtiğimiz hafta aynı paylaşımı Ekpe Udoh için de yapmıştı. ABD'li basketbolcu da son 10 yıla damga vuran oyuncular arasında gösterilmişti.

Fenerbahçe formasını üç sezon boyunca giyen ve takımımızın bu süreçte elde ettiği tarihi başarılarda önemli pay sahibi olan Bogdan Bogdanovic, EuroLeague tarafından son on yıla damga vuran isimler arasında gösterildi.



EuroLeague'de ilk olarak 2012-13 sezonunda Partizan formasıyla boy gösteren ve 2013-14 sezonunda aynı takımla "Yükselen Yıldız" ödülüne layık görülen Bogdanovic, Fenerbahçe'ye 2014-15 yazında transfer oldu. Bu sezonu, Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla EuroLeague'de tekrar "Yükselen Yıldız" ödülünü kazanarak tamamlayan Bogdan, aynı sezonda Top 16 11. turunun da MVP'si olmuştu.



Her geçen sezon performansını arttırarak sürdüren Bogdan Bogdanovic, 2016-17'de Fenerbahçe'nin elde ettiği EuroLeague şampiyonluğunda da en önemli oyunculardan biri olarak dikkat çekiyordu. Bogdanovic, Final Four öncesinde Panathinaikos'a karşı oynanan tarihi Play-off serisinin Atina'daki ilk maçında 23 sayı, 5 ribaund, 4 asist, 2 top çalma ve 3 blok (35 verimlilik), ikinci maçında ise 25 sayı, 8 ribaund, 6 asist ve 1 blok (35 verimlilik) istatistikleri üreterek adını Fenerbahçe ve EuroLeague tarihinin unutulmazları arasına yazdırdı. Bogdanovic, başarılı performansını Olympiacos'a karşı oynanan final maçında da sürdürdü ve ürettiği 17 sayıyla, finalin en skorer ismi unvanını Nikola Kalinic ile paylaştı.

Bogdanovic, 2016-17 sezonunda EuroLeague tarafından belirlenen "En İyi Beş" arasında da kendisine yer buldu.



Bogdanovic, Fenerbahçe'de geçirdiği üç sezona bir EuroLeague, iki Türkiye Süper Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları sığdırdı. Bogdanovic, kariyerine NBA takımlarından Sacramento Kings ile devam ediyor.



"All-Decade Nominee" kapsamında EuroLeague tarafından toplamda 50 aday açıklanacak. Tüm adayların açıklanmasının ardından, taraftarların katılımına açılacak oylamanın sonucunda, EuroLeague'in son 10 yılına damga vuran 10 oyuncu belirlenecek.



EuroLeague tarafından bugüne kadar açıklanan isimler arasında şu oyuncular yer alıyor: Kostas Sloukas, Gigi Datome, Nando De Colo, Ekpe Udoh, Bogdan Bogdanovic, Ioannis Bourousis, Ante Tomic, Cory Higgins, Mike Batiste, Rudy Fernandez, Devin Smith, Georgios Printezis, Victor Khryapa, Tornike Shengelia, Nick Calathes, Felipe Reyes, Sonny Weems, Jaycee Carroll, Tyrese Rice, Juan Carlos Navarro, Alexey Shved, Nenad Krstic, Will Clyburn, Luka Doncic, Paulius Jankunas, Bryant Dunston, Dimitris Diamantidis, Sergio Llull, Alex Tyus, Andrei Kirilenko, Kostas Papanikolaou.