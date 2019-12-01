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01 Aralık 2019, Pazar
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Koç taraftarlarla tartıştı

Koç taraftarlarla tartıştı

Karşılaşmada istenmeyen olaylar da yaşandı. Başkanı , 'nin 2'nci golünden sonra sarı kırmızılı taraftarlarla tartıştı. Penaltıdan sonra çıkış kapısına yönelen Ali Koç'a bazı futbolseverler laf atınca ortam gerildi.

Karşılaşmada istenmeyen olaylar da yaşandı. Başkanı , 'nin 2'nci golünden sonra sarı kırmızılı taraftarlarla tartıştı. Penaltıdan sonra çıkış kapısına yönelen Ali Koç'a bazı futbolseverler laf atınca ortam gerildi. Koç da Göztepeli taraftarlarla tartıştı ancak araya her iki takımın yöneticileri girdi, tansiyon düştü. Başkan Ali Koç ardından yerine geçip maçı izlemeyi sürdürdü.

  1. 1.12.2019
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