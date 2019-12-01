Gol güme gitti!
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geldi. 2-2 sona eren mücadelede tartışılan pozisyonlar oldukça fazlaydı. İşte o anlar...
2 GOL OFSAYTA TAKILDI
Maçta skora etki edecek kritik dakikalar yaşandı. 14'te Serdar'ın Jerome'un kafasına vurmasına Göztepeliler kart beklerken hakem faul bile vermedi. 25'te ceza alanında Ozan'ın toponup Altay'ın kontrol ettiği topa da geri pas beklentisi karşılığını bulmadı. 37'de Serdar Gürler'in attığı gol ise ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
Asıl büyük tartışmalar ise 55. dakikada yaşandı. Gustavo, rakibinin ayağına basınca hakem VAR'dan izleyip penaltı dedi. Altay kurtardı. Dönen topta Fener gol attı. Ancak penaltı sırasında Altay'ın çizgiyi geçtiği haberini alan hakem Bitigen, golü iptal edip 64'te penaltıyı tekrarlattı. 66'da ise Rodrigues, Muriç'in indirdiği topu ağlara yolladı. Gol öncesi ofsayt olup olmadığı VAR'da kontrol edildi ve 'gol nizami' kararı çıktı.
90+3. dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza alanına gelen topu Deniz Kadah ağlara yolladı. Ancak ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı.
TARAFTARDAN BÜYÜK TEPKİ
Göztepe'nin penaltısının tekrarlanması Fenerbahçeli taraftarların büyük tepkisini çekti. Sarı-lacivertliler, sosyal medyada geçen hafta Emre'nin penaltı kaçırdığı Yeni Malatya maçını hatırlatıp, "Emre'nin atışı neden tekrarlanmadı", "Emre vururken kaleci öne çıkmıştı. Bu kural sadece Fenerbahçe aleyhine mi işliyor" yazarak tepki gösterdiler.
İşte o anlar...
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