Fenerbahçe'den sert tepki!

Göztepe'nin kaçan penaltısının tekrarlanmasının doğru karar olduğunu kaydeden Özsoy, şu ifadeleri kullandı: "Eğer bu F.Bahçe'nin lehine olsaydı acaba Türkiye neyi konuşuyordu? Nihat Özdemir'in F.Bahçeli olduğunu mu, Federasyon'un Fenerbahçe'yi desteklediğini mi! İki takımı da kutluyorum. Bu kadar yanlış karara rağmen oyunun çığırdan çıkmaması iki takım oyuncularının iyi niyetinden.



HANİ F.BAHÇE KOLLANIYORDU!

Penaltının tekrarlanması gerekiyor ama bu bize olsaydı ne olurdu? Madem teknolojiden bu kadar hızlı yararlanılabiliyor geçen haftaki Malatya maçında neden olmadı? Oradaki 2-3 puan kime izah edilecek. Sarı kartlardaki çifte standartlar, hakemin bizim 2. golümüzü 4.5 dakikada ileri geri gözden geçirme çabası... 3-5 hafta önce ortada hiçbir şey yokken Fenerbahçe kollanıyor deniyordu. Fenerbahçe bunlarla uğraşacak güçtedir. Yazık. Gerekli mercilerin, gerekli kararları bir an önce almasını bekliyoruz."