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01 Aralık 2019, Pazar
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'de ’dan 3’lü rötuş

Fenerbahçe'de Yanal’dan 3’lü rötuş

geçen haftaya göre 3 farklı isimle sahaya çıktı. , maçından farklı olarak Alper, Tolga ve 'nin yerine Rodrigues, ve 'e 11'de şans verdi.

geçen haftaya göre 3 farklı isimle sahaya çıktı. , Yeni maçından farklı olarak Alper, Tolga ve 'nin yerine Rodrigues, ve 'e 11'de şans verdi.

  1. 1.12.2019
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