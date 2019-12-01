Fenerbahçe'de Rodrigues: Niçin tekrar etti fikrim yok
Fenerbahçe'nin ikinci golünü atan Garry Rodrigues, maçtan sonra hakem Abdulkadir Bitigen'i eleştirdi. "Penaltı neden tekrarlandı, bu konuda fikrim yok. Yapabilecek bir şey yok, hakemin kararı, hakem hakkında konuşmak istemiyorum. Biz daha iyi oynamalıyız." diyen tecrübeli oyuncu, geçen hafta yedek kalmasıyla ilgili, "Bugün ben oynarım, başka zaman başka arkadaşlarım oynar. Bugün ben iyi hissettim ve hocam da beni kadroya aldı. Önemli olan takımımın iyiliği, ben Fenerbahçe için her şeyi yapmaya hazırım." yorumunu yaptı.
Fenerbahçe'nin ikinci golünü atan Garry Rodrigues, maçtan sonra hakem Abdulkadir Bitigen'i eleştirdi. "Penaltı neden tekrarlandı, bu konuda fikrim yok. Yapabilecek bir şey yok, hakemin kararı, hakem hakkında konuşmak istemiyorum. Biz daha iyi oynamalıyız." diyen tecrübeli oyuncu, geçen hafta yedek kalmasıyla ilgili, "Bugün ben oynarım, başka zaman başka arkadaşlarım oynar. Bugün ben iyi hissettim ve hocam da beni kadroya aldı. Önemli olan takımımın iyiliği, ben Fenerbahçe için her şeyi yapmaya hazırım." yorumunu yaptı.
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