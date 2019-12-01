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01 Aralık 2019, Pazar
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'de Rodrigues: Niçin tekrar etti fikrim yok

Fenerbahçe'de Rodrigues: Niçin tekrar etti fikrim yok

'nin ikinci golünü atan , maçtan sonra hakem Abdulkadir Bitigen'i eleştirdi. "Penaltı neden tekrarlandı, bu konuda fikrim yok. Yapabilecek bir şey yok, hakemin kararı, hakem hakkında konuşmak istemiyorum. Biz daha iyi oynamalıyız." diyen tecrübeli oyuncu, geçen hafta yedek kalmasıyla ilgili, " ben oynarım, başka zaman başka arkadaşlarım oynar. Bugün ben iyi hissettim ve hocam da beni kadroya aldı. Önemli olan takımımın iyiliği, ben Fenerbahçe için her şeyi yapmaya hazırım." yorumunu yaptı.

'nin ikinci golünü atan , maçtan sonra hakem Abdulkadir Bitigen'i eleştirdi. "Penaltı neden tekrarlandı, bu konuda fikrim yok. Yapabilecek bir şey yok, hakemin kararı, hakem hakkında konuşmak istemiyorum. Biz daha iyi oynamalıyız." diyen tecrübeli oyuncu, geçen hafta yedek kalmasıyla ilgili, " ben oynarım, başka zaman başka arkadaşlarım oynar. Bugün ben iyi hissettim ve hocam da beni kadroya aldı. Önemli olan takımımın iyiliği, ben Fenerbahçe için her şeyi yapmaya hazırım." yorumunu yaptı.

  1. 1.12.2019
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