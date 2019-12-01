Fenerbahçe'de Hasan Ali şoku! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
01 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Hasan Ali şoku!

'de Hasan Ali şoku!

Fenerbahçe'de Hasan Ali şoku!

Sarı-lacivertli ekipte maçtan önce şoku yaşandı. İlk açıklanan listede oynayacağı duyurulan ve kasığında bir sakatlığı bulunan tecrübeli futbolcu, takım arkadaşlarından önce ısınmaya çıkarak bir süre kendini denedi.

Sarı-lacivertli ekipte maçtan önce şoku yaşandı. İlk açıklanan listede oynayacağı duyurulan ve kasığında bir sakatlığı bulunan tecrübeli futbolcu, takım arkadaşlarından önce ısınmaya çıkarak bir süre kendini denedi. Daha sonra soyunma odasına giden Hasan Ali Kaldırım ağrılarının devam ettiğini söyleyince yerine Deniz Türüç ilk onbire yazıldı. Hasan Ali'nin görev alacağı sol beke Nabil Dirar kaydırıldı. Teknik direktör , orta sahada oynatmayı planladığı 'ı da sağ beke çekti.

  1. 1.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de Hasan Ali şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN