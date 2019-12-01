Fenerbahçe'de Hasan Ali şoku!
Sarı-lacivertli ekipte maçtan önce Hasan Ali Kaldırım şoku yaşandı. İlk açıklanan listede oynayacağı duyurulan ve kasığında bir sakatlığı bulunan tecrübeli futbolcu, takım arkadaşlarından önce ısınmaya çıkarak bir süre kendini denedi.
Sarı-lacivertli ekipte maçtan önce Hasan Ali Kaldırım şoku yaşandı. İlk açıklanan listede oynayacağı duyurulan ve kasığında bir sakatlığı bulunan tecrübeli futbolcu, takım arkadaşlarından önce ısınmaya çıkarak bir süre kendini denedi. Daha sonra soyunma odasına giden Hasan Ali Kaldırım ağrılarının devam ettiğini söyleyince yerine Deniz Türüç ilk onbire yazıldı. Hasan Ali'nin görev alacağı sol beke Nabil Dirar kaydırıldı. Teknik direktör Ersun Yanal, orta sahada oynatmayı planladığı Ozan Tufan'ı da sağ beke çekti.
- 1.12.2019
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