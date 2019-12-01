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01 Aralık 2019, Pazar
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'de : Farnolle de öne gelmişti

Fenerbahçe'de Altay Bayındır: Farnolle de öne gelmişti

Penaltı pozisyonunun kahramanı kaleci Altay bununla ilgili konuştu ve maçını örnek gösterdi. şunları söyledi: "Geçen hafta oynanan Malatyaspor maçında Farnolle'nin de bariz öne geldiğini hepimiz gördük. Kalenin içinden 1 adım atarak o topa yetişme şansın yok, mecbur bunu yapacaksın. Hakem tekrar izleyecektir pozisyonu."

Penaltı pozisyonunun kahramanı kaleci Altay bununla ilgili konuştu ve maçını örnek gösterdi. şunları söyledi: "Geçen hafta oynanan Malatyaspor maçında Farnolle'nin de bariz öne geldiğini hepimiz gördük. Kalenin içinden 1 adım atarak o topa yetişme şansın yok, mecbur bunu yapacaksın. Hakem tekrar izleyecektir pozisyonu."

  1. 1.12.2019
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