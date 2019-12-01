Fenerbahçe'de Altay Bayındır: Farnolle de öne gelmişti

Penaltı pozisyonunun kahramanı kaleci Altay bununla ilgili konuştu ve Yeni Malatya maçını örnek gösterdi. Altay Bayındır şunları söyledi: "Geçen hafta oynanan Malatyaspor maçında Farnolle'nin de bariz öne geldiğini hepimiz gördük. Kalenin içinden 1 adım atarak o topa yetişme şansın yok, mecbur bunu yapacaksın. Hakem tekrar izleyecektir pozisyonu."