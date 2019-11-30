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30 Kasım 2019, Cumartesi
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Fenerbahçeli 'dan dikkat çeken paylaşımlar

Fenerbahçeli Murat Sağlam'dan dikkat çeken paylaşımlar

'nin 'in 13. haftasında deplasmanda karşılaşacağı maçı kadrosunda yer almayan genç futbolcusu 'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

'nin sezon başında kadrosuna kattığı ancak ligde süre alamayan genç futbolcu 'dan ilginç paylaşımlar geldi.

21 yaşındaki savunma oyuncusu hikayesi üzerinden Fenerbahçe formalı bir fotoğrafını paylaşarak üzerine 'Sabır' yazdı. Bu hikayenin ardından menajeri ile yaptığı telefon görüşmesinin ekran alıntısını yayınlayarak 'Yarın görüşürüz' yorumunda bulundu.

Almanya doğumlu futbolcu, daha sonra ise ilk iki gönderiyi silerek bir fotoğraf daha paylaştı ve "Yalan haber. Ben Fenerbahçe'de mutlu hissediyorum. Onların dediklerine inanmayın. En büyük Fenerbahçe" yazdı.



  1. 30.11.2019
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