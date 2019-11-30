Fenerbahçeli Murat Sağlam'dan dikkat çeken paylaşımlar

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ancak ligde süre alamayan genç futbolcu Murat Sağlam'dan ilginç paylaşımlar geldi.

21 yaşındaki savunma oyuncusu Instagram hikayesi üzerinden Fenerbahçe formalı bir fotoğrafını paylaşarak üzerine 'Sabır' yazdı. Bu hikayenin ardından menajeri Muzzi Özcan ile yaptığı telefon görüşmesinin ekran alıntısını yayınlayarak 'Yarın görüşürüz' yorumunda bulundu.

Almanya doğumlu futbolcu, daha sonra ise ilk iki gönderiyi silerek bir fotoğraf daha paylaştı ve "Yalan haber. Ben Fenerbahçe'de mutlu hissediyorum. Onların dediklerine inanmayın. En büyük Fenerbahçe" yazdı.





