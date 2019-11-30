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30 Kasım 2019, Cumartesi
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'den çifte standart açıklaması!

Fenerbahçe'den çifte standart açıklaması!

, 'in 13. haftasında ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Hakem kararlarının tartışıldığı mücadele 2-2 sona erdi. Maç sonunda Fenerbahçe cephesinden sert açıklamalar gelirken sarı-lacivertli takım sosyal medya hesabından 'ÇifteStandartVAR' başlıklı bir paylaşım yayımladı.

2-2 sona eren - karşılaşması tartışılmaya devam ediyor. Yüksek tempoda geçen karşılaşmada Fenerbahçe'nin bir golü iptal edilirken Göztepe'nin kaçan penaltısı tekrarlandı. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin maçında kaçırdığı penaltıda Farnolle'nin ihlal yaptığını savunan Fenerbahçe, Göztepe ve Yeni Malatyaspor maçındaki penaltı pozisyonlarını birleştirerek 'ÇifteStandartVAR' başlıklı bir paylaşım yaptı.

İşte o paylaşım...



  1. 30.11.2019
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