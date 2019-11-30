Ali Koç, Göztepeli taraftarlarla tartıştı!
Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Göztepe - Fenerbahçe maçında ortam gerildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe’nin 2. golünden sonra çıkış kapısına yönelirken bazı futbolseverler kendisine laf atınca tansiyon yükseldi.
Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye konuk olduğu 13. hafta mücadelesinin ikinci yarısında tansiyon yükseldi.
Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Göztepe'nin 2. golünden sonra sarı kırmızılı taraftarlarla tartıştı.
Penaltıdan sonra çıkış kapısına yönelen Ali Koç'a bazı futbolseverler laf atınca ortam gerildi. Koç da Göztepeli taraftarlarla tartıştı ancak araya her iki takımın yöneticileri girdi, tansiyon düştü. Ali Koç ardından yerine geçip maçı izlemeyi sürdürdü.
- 30.11.2019
- Güncelleme: 30.11.2019 22:11
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