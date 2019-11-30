Ali Koç, Göztepeli taraftarlarla tartıştı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
30 Kasım 2019, Cumartesi
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, Göztepeli taraftarlarla tartıştı!

Ali Koç, Göztepeli taraftarlarla tartıştı!

'in 12. haftasında oynanan - maçında ortam gerildi. Fenerbahçe Başkanı , Göztepe’nin 2. golünden sonra çıkış kapısına yönelirken bazı futbolseverler kendisine laf atınca tansiyon yükseldi.

'nin, 'ye konuk olduğu 13. hafta mücadelesinin ikinci yarısında tansiyon yükseldi.

Sarı lacivertli kulübün başkanı , Göztepe'nin 2. golünden sonra sarı kırmızılı taraftarlarla tartıştı.

Penaltıdan sonra çıkış kapısına yönelen Ali Koç'a bazı futbolseverler laf atınca ortam gerildi. Koç da Göztepeli taraftarlarla tartıştı ancak araya her iki takımın yöneticileri girdi, tansiyon düştü. Ali Koç ardından yerine geçip maçı izlemeyi sürdürdü.

  1. 30.11.2019
  2. Güncelleme: 30.11.2019 22:11
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