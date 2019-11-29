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29 Kasım 2019, Cuma
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Yönetim menajerini İstanbul'a çağırdı! Kulüp bul denilecek

Yönetim menajerini İstanbul'a çağırdı! Kulüp bul denilecek

yönetimi, Sloven yıldızın menajeri Jaka Lucu'yu İstanbul'a davet etti. Görüşmede Lucu'ya "Zajc'a kulüp bul" denileceği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Empoli'den alınan genç yıldızın ismi özellikle Rus kulüpleri ile anılıyor. Yanal döneminde kulübeye hapsolan ve devre arasında gönderilmesi planlanan 'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Takvim'in haberine göre; 6 milyon euroya alınan futbolcu için özellikle Rus kulüplerinin ilgilendiği belirtildi.

İSMİ RUSLAR'LA ANILIYOR
yönetimi, Sloven yıldızın menajeri Jaka Lucu'yu İstanbul'a davet etti. Görüşmede Lucu'ya "Zajc'a kulüp bul" denileceği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon devre arasında Empoli'den alınan genç yıldızın ismi özellikle Rus kulüpleri ile anılıyor.

82 DAKİKA SAHADA KALDI
Bu sezon kulübeden çıkamayan Zajc sadece 82 dakika forma şansı bulabildi..


YENİ MALATYASPOR SADIK'I GERİ İSTİYOR
11'den uzan kalan 'a sürpriz bir talip çıktı. 'nın eski yıldızını geri almak için harekete geçtiği öğrenildi.

  1. 29.11.2019
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