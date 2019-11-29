Yönetim menajerini İstanbul'a çağırdı! Kulüp bul denilecek

Geçtiğimiz sezon devre arasında Empoli'den alınan genç yıldızın ismi özellikle Rus kulüpleri ile anılıyor. Yanal döneminde kulübeye hapsolan ve devre arasında gönderilmesi planlanan Miha Zajc'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Takvim'in haberine göre; 6 milyon euroya alınan futbolcu için özellikle Rus kulüplerinin ilgilendiği belirtildi.

İSMİ RUSLAR'LA ANILIYOR

Fenerbahçe yönetimi, Sloven yıldızın menajeri Jaka Lucu'yu İstanbul'a davet etti. Görüşmede Lucu'ya "Zajc'a kulüp bul" denileceği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon devre arasında Empoli'den alınan genç yıldızın ismi özellikle Rus kulüpleri ile anılıyor.

82 DAKİKA SAHADA KALDI

Bu sezon kulübeden çıkamayan Zajc sadece 82 dakika forma şansı bulabildi..



YENİ MALATYASPOR SADIK'I GERİ İSTİYOR

11'den uzan kalan Sadık Çiftpınar'a sürpriz bir talip çıktı. Malatya'nın eski yıldızını geri almak için harekete geçtiği öğrenildi.