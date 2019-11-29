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29 Kasım 2019, Cuma
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'den yıllar sonra gelen itiraf! Denizlispor maçında...

Mert Nobre'den yıllar sonra gelen itiraf! Denizlispor maçında...

Ülkemizde ve gibi büyük takımların da formasını giyen ve şampiyonluklar yaşayan önemli açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ta daha fazla forma giymesine rağmen Fenerbahçe ile özdeşleşen Mert Nobre, sarı-lacivertli takımın Denizlispor maçında kaçırdığı şampiyonluk maçı hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

ve 'ta önemli başarılar kazanan BeIN Sports'a konuştu. Fenerbahçe'nin 2005/06 sezonunda şampiyonluğu kaybettiği Denizlispor maçı için konuşan Nobre, "Denizlispor maçını açıklayabilmek çok zor. Konsantrasyonumuz çok yüksekti, düşme potası üzerindeydi. Tek düşüncemiz şampiyonluktu. Bazen 2+2, 5 ediyor. Belki 100 maçta 1 tane böylesi yoktur." ifadelerini kullandı.

"BURASI BENİM EVİM GİBİ"

'ye gelmeden önce düşündüklerini söyleyen Mert Nobre, "Geleceğim zaman Türkiye çok uzak diye düşündüm. Sonra tamam dedim 6 ay için. Sonra 15 sene oldu. Türkiye'yi seviyorum. Burası evim gibi. Sadece ben değil, ailem de mutlu." dedi.

  1. 29.11.2019
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