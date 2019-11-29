Mert Nobre'den yıllar sonra gelen itiraf! Denizlispor maçında...

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta önemli başarılar kazanan Mert Nobre BeIN Sports'a konuştu. Fenerbahçe'nin 2005/06 sezonunda şampiyonluğu kaybettiği Denizlispor maçı için konuşan Nobre, "Denizlispor maçını açıklayabilmek çok zor. Konsantrasyonumuz çok yüksekti, Denizli düşme potası üzerindeydi. Tek düşüncemiz şampiyonluktu. Bazen 2+2, 5 ediyor. Belki 100 maçta 1 tane böylesi yoktur." ifadelerini kullandı.

"BURASI BENİM EVİM GİBİ"

Türkiye'ye gelmeden önce düşündüklerini söyleyen Mert Nobre, "Geleceğim zaman Türkiye çok uzak diye düşündüm. Sonra tamam dedim 6 ay için. Sonra 15 sene oldu. Türkiye'yi seviyorum. Burası evim gibi. Sadece ben değil, ailem de mutlu." dedi.