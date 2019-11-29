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29 Kasım 2019, Cuma
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'ye gönüllü

Mensah Fenerbahçe'ye gönüllü

'un ön liberosu Bernard , ile anlaştığı yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi. Dünkü antrenmandan önce açıklama yapan 25 yaşındaki oyuncu, "Herhangi bir anlaşma yok. Bunlar asılsız haber. Her futbolcu büyük takımda oynamak ister. Ben şuan burada Kayserispor'dayım. Böyle bir şey olursa, düşünülür" ifadesini kullandı.

'un ön liberosu Bernard , ile anlaştığı yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi. Dünkü antrenmandan önce açıklama yapan 25 yaşındaki oyuncu, "Herhangi bir anlaşma yok. Bunlar asılsız haber. Her futbolcu büyük takımda oynamak ister. Ben şuan burada Kayserispor'dayım. Böyle bir şey olursa, düşünülür" ifadesini kullandı. Mensah, Kayserispor'un alacaklarını ödemediği gerekçesiyle 'ye başvuruda bulunmuştu.

BU sezon ligde 10 maçta 863 dakika sahada kalan Mensah, 2 asist gerçekleştirdi. Büyüklerin radarına giren Ganalı geçen sezon 24 maçta 3 gol, 1 asist üretmişti.

  1. 29.11.2019
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