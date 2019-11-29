Mensah Fenerbahçe'ye gönüllü
Kayserispor'un Ganalı ön liberosu Bernard Mensah, Fenerbahçe ile anlaştığı yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi. Dünkü antrenmandan önce açıklama yapan 25 yaşındaki oyuncu, "Herhangi bir anlaşma yok. Bunlar asılsız haber. Her futbolcu büyük takımda oynamak ister. Ben şuan burada Kayserispor'dayım. Böyle bir şey olursa, düşünülür" ifadesini kullandı.
Kayserispor'un Ganalı ön liberosu Bernard Mensah, Fenerbahçe ile anlaştığı yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi. Dünkü antrenmandan önce açıklama yapan 25 yaşındaki oyuncu, "Herhangi bir anlaşma yok. Bunlar asılsız haber. Her futbolcu büyük takımda oynamak ister. Ben şuan burada Kayserispor'dayım. Böyle bir şey olursa, düşünülür" ifadesini kullandı. Mensah, Kayserispor'un alacaklarını ödemediği gerekçesiyle TFF'ye başvuruda bulunmuştu.
BU sezon ligde 10 maçta 863 dakika sahada kalan Mensah, 2 asist gerçekleştirdi. Büyüklerin radarına giren Ganalı geçen sezon 24 maçta 3 gol, 1 asist üretmişti.
- 29.11.2019
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Rıza Çalımbay'dan flaş açıklamalar! Emre Kılınç ve Mert Hakan...
Toplam 1
Yorum
Haşim iİk yarı açık ara lider tamamlanırsa (hakemlerde adil olmalı) hiç bir futbolcu gönderilmemeli. robinyo alınmalı. Cesurlar tarih yazabilir.
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Fenerbahçe müjdeyi böyle verdi!
Toplam 1
Yorum
fb40 vedat muriç dönse ne olacak takımın başında teknik direktör yok ki, hiç futbol dan anlamayan bir adam getirsen o da toplardı bu puanları
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Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 1
Yorum
fb40 sürdürse ne olacak takımın başın da teknik direktör yok ki gider berabere kalır gelir ersun yanal ve ali koç gider bu takımdan hiç bir şey
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