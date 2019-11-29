Mensah Fenerbahçe'ye gönüllü

Kayserispor'un Ganalı ön liberosu Bernard Mensah, Fenerbahçe ile anlaştığı yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi. Dünkü antrenmandan önce açıklama yapan 25 yaşındaki oyuncu, "Herhangi bir anlaşma yok. Bunlar asılsız haber. Her futbolcu büyük takımda oynamak ister. Ben şuan burada Kayserispor'dayım. Böyle bir şey olursa, düşünülür" ifadesini kullandı. Mensah, Kayserispor'un alacaklarını ödemediği gerekçesiyle TFF'ye başvuruda bulunmuştu.



BU sezon ligde 10 maçta 863 dakika sahada kalan Mensah, 2 asist gerçekleştirdi. Büyüklerin radarına giren Ganalı geçen sezon 24 maçta 3 gol, 1 asist üretmişti.