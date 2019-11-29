Hasan Ali Kaldırım'dan iddialı sözler!
Hafta sonu Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin tecrübeli kaptanı Hasan Ali Kaldırım, yeniden ritmini tutturduğunu söyledi. 29 yaşındaki oyuncu, ekstra çalışmalarla açığını kapattığına dikkat çekerek "Eski gücüme yaklaştım" dedi.
Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile karşılaşacak Fenerabhçe'de Hasan Ali Kaldırım'in ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Ağır bir sakatlıktan döndüdüğünü ve sezon başında yeterli idman yapamadığını belirten milli oyuncu, "Forma şansı buldukça ve ekstra çalışmalarla açığımı kapattım. Eski gücüme yaklaştığımı söyleyebilirim" şeklinde konuştu.
Hasan Ali Kaldırım bu sezon sarı-lacivertli forma ile çıktığı 6 karşılaşmada 650 dakika sahada kaldı.
- 29.11.2019
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Trabzonspor açıkladı! Sturridge derbide...
Toplam 5
Yorum
Temelli Fazla naz aşık usandırır. Sturridge'e olan güvenimiz her geçen gün azalıyor. Hiç bir futbolcu Trabzonspor'a kapris yapamaz.
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Trabzonspor açıkladı! Sturridge derbide...
Toplam 5
Yorum
Temelli Fazla naz aşık usandırır. Sturridge'e olan güvenimiz her geçen gün azalıyor. Hiç bir futbolcu Trabzonspor'a kapris yapamaz.
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Fenerbahçe Beko 89- 76 Khimki | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
Berlin De Colo nadiren. Leo westerman ise hala ortalıkta yok. 30 35 sayı atmiş vayy takımı ucurmus diyemedik bir kere bile
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