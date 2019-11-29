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29 Kasım 2019, Cuma
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'dan iddialı sözler!

Hasan Ali Kaldırım'dan iddialı sözler!

Hafta sonu ile karşılaşacak 'nin tecrübeli kaptanı , yeniden ritmini tutturduğunu söyledi. 29 yaşındaki oyuncu, ekstra çalışmalarla açığını kapattığına dikkat çekerek "Eski gücüme yaklaştım" dedi.

'in 13. haftasında ile karşılaşacak Fenerabhçe'de 'in ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Ağır bir sakatlıktan döndüdüğünü ve sezon başında yeterli idman yapamadığını belirten milli oyuncu, "Forma şansı buldukça ve ekstra çalışmalarla açığımı kapattım. Eski gücüme yaklaştığımı söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

Hasan Ali Kaldırım bu sezon sarı-lacivertli forma ile çıktığı 6 karşılaşmada 650 dakika sahada kaldı.

  1. 29.11.2019
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