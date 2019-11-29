Fenerbahçe'den Muriç sürprizi!

Kanarya'da Vedat Muriç de takıma katıldı. Kosovalı forvet dünkü idmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Isınma ve 5'e 2 pas çalışmasında yer aldığı açıklanan Muriç'in İzmir'e götürülüp götürülmeyeceği ise bugün belli olacak. Muriç'in ayak bileğinde yırtılma olduğu ve sahalara dönüşünün 5-6 haftayı bulacağı iddia edilmişti.