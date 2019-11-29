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29 Kasım 2019, Cuma
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'den Muriç sürprizi!

Fenerbahçe'den Muriç sürprizi!

Kanarya'da Vedat Muriç de takıma katıldı. Kosovalı forvet dünkü idmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Isınma ve 5'e 2 pas çalışmasında yer aldığı açıklanan Muriç'in 'e götürülüp götürülmeyeceği ise bugün belli olacak.

Kanarya'da Vedat Muriç de takıma katıldı. Kosovalı forvet dünkü idmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Isınma ve 5'e 2 pas çalışmasında yer aldığı açıklanan Muriç'in 'e götürülüp götürülmeyeceği ise bugün belli olacak. Muriç'in ayak bileğinde yırtılma olduğu ve sahalara dönüşünün 5-6 haftayı bulacağı iddia edilmişti.

  1. 29.11.2019
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