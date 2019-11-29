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29 Kasım 2019, Cuma
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'de hız ve koşuda Hasan ile Zajc farkı!

Fenerbahçe'de hız ve koşuda Hasan ile Zajc farkı!

'nin önceki gün gerçekleştirilen idmanında koşu ve hız testleri uygulandı. ve üç kategoride de ilk 5'e girerek öne çıktı.

Önceki gün gerçekleştirilen idmanda koşu ve hız testleri uygulandı. ve üç kategoride de ilk 5'e girerek öne çıktı. İşte takımın en hızlıları ve en çok koşanları:

  1. 29.11.2019
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