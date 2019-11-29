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29 Kasım 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de Comolli: Rami kalacak

Fenerbahçe'de Comolli: Rami kalacak

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, Fransız stoper Adil Rami'nin çok iyi çalıştığını, ocakta gönderileceği haberlerinin doğru olmadığını söyledi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, kulüp televizyonuna konuştu. İşte Comolli'den inciler:

Kruse'nin idmanlara dönüşü biraz zaman aldı. Çok fazla sakatlanan biri değil. Bu süreçte kendini sorguladı. Sakatlığı kasık bölgesindeydi ve zorlayıcı bir sakatlıktı. Durumu pozitif.

2 gündür takımla çalışmalara katılıyor. Umarım yarın takımla birlikte olur. Önümüzdeki 48 saatte her şey iyi giderse beklenenden önce dönmüş olacak. Burada sağlık ekibinin de hakkını vermemiz lazım.

Mevlüt de kupa maçına, olmazsa G.Birliği maçına yetişir.

Adil Rami'nin kontratında bir madde olduğu ve ocak ayında sözleşmesini feshedip yollarımızı ayıracağımızı okudum. Bunlar tamamen dedikodu. Kendisi çok fazla çalışıyor, tıpkı Sadık gibi. İkisi de Zanka ve Serdar'dan az süre alsalar da pozitif ve örnek davranışlar sergiliyor.

  1. 29.11.2019
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