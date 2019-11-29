Fenerbahçe'de Comolli: Ligin en iyi takımıyız
Fenerbahçe'de Comolli: Başkanımız, ikinci başkanımız, hocamız ve ben, sürekli olarak takımı nasıl daha iyi bir seviyeye getirebilirizi tartışıyoruz. Ligde en iyi takım olduğumuzu düşünüyoruz. İstediğimiz sonuçları alamadığımız zamanlar oldu ama kesinlikle panik içerisinde değiliz. Kazanmak istiyoruz ve bunun için her şeyi yapacağız.
"Başkanımız, ikinci başkanımız, hocamız ve ben, sürekli olarak takımı nasıl daha iyi bir seviyeye getirebilirizi tartışıyoruz. Ligde en iyi takım olduğumuzu düşünüyoruz. İstediğimiz sonuçları alamadığımız zamanlar oldu ama kesinlikle panik içerisinde değiliz. Kazanmak istiyoruz ve bunun için her şeyi yapacağız."
TRANSFER İÇİN ÇALIŞIYORUZ
"Önümüzdeki transfer süreci için açıkçası çalışmalarımızı eylül ayından beri yürütüyoruz. Dördümüz bu konuda sürekli konuşuyoruz. Bildiğiniz gibi mali sınırlamalarımız var ve mali sınırlamalar içerisinde gerçekten çok yaratıcı olmalıyız. Elimizde genç oyuncular var ve onları nasıl daha fazla geliştirebiliriz bunların konuşmasını gerçekleştiriyoruz."
- 29.11.2019
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Rıza Çalımbay'dan flaş açıklamalar! Emre Kılınç ve Mert Hakan...
Toplam 1
Yorum
Haşim iİk yarı açık ara lider tamamlanırsa (hakemlerde adil olmalı) hiç bir futbolcu gönderilmemeli. robinyo alınmalı. Cesurlar tarih yazabilir.
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Fenerbahçe müjdeyi böyle verdi!
Toplam 1
Yorum
fb40 vedat muriç dönse ne olacak takımın başında teknik direktör yok ki, hiç futbol dan anlamayan bir adam getirsen o da toplardı bu puanları
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Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 1
Yorum
fb40 sürdürse ne olacak takımın başın da teknik direktör yok ki gider berabere kalır gelir ersun yanal ve ali koç gider bu takımdan hiç bir şey
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