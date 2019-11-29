Fenerbahçe'de Comolli: Ligin en iyi takımıyız

"Başkanımız, ikinci başkanımız, hocamız ve ben, sürekli olarak takımı nasıl daha iyi bir seviyeye getirebilirizi tartışıyoruz. Ligde en iyi takım olduğumuzu düşünüyoruz. İstediğimiz sonuçları alamadığımız zamanlar oldu ama kesinlikle panik içerisinde değiliz. Kazanmak istiyoruz ve bunun için her şeyi yapacağız."



TRANSFER İÇİN ÇALIŞIYORUZ

"Önümüzdeki transfer süreci için açıkçası çalışmalarımızı eylül ayından beri yürütüyoruz. Dördümüz bu konuda sürekli konuşuyoruz. Bildiğiniz gibi mali sınırlamalarımız var ve mali sınırlamalar içerisinde gerçekten çok yaratıcı olmalıyız. Elimizde genç oyuncular var ve onları nasıl daha fazla geliştirebiliriz bunların konuşmasını gerçekleştiriyoruz."