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29 Kasım 2019, Cuma
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'dan uyarısı!

Ersun Yanal'dan Göztepe uyarısı!

'yi yarın konuk edecek yükselen formuyla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı takım, ligde oynadığı son 3 maçta 7 puan topladı. Güçlü ve 'u deplasmanda 1-0 mağlup eden ekibi, ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

'yi yarın konuk edecek yükselen formuyla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı takım, ligde oynadığı son 3 maçta 7 puan topladı. Güçlü ve 'u deplasmanda 1-0 mağlup eden ekibi, ile sahasında 1-1 berabere kaldı. , oyuncuları 3 puan için savaşmaları yönünde sık sık uyarıyor.

  1. 29.11.2019
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