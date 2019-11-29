Ersun Yanal'dan Göztepe uyarısı!

Fenerbahçe'yi yarın konuk edecek Göztepe yükselen formuyla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı takım, ligde oynadığı son 3 maçta 7 puan topladı. Güçlü Trabzonspor ve Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden İzmir ekibi, Yeni Malatyaspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Ersun Yanal, oyuncuları 3 puan için savaşmaları yönünde sık sık uyarıyor.