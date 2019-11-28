Rami yolcu - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
28 Kasım 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Rami yolcu

Rami yolcu

Rami yolcu

arasında takviye yapacak olan ’da yolcular da belli olmaya başladı. Büyük ümitlerle edilen de bileti kesilenler arasında. sadece maçında 45 dakika oynayan Faslı stoperin kontratı feshedilecek.

arasında takviye yapacak olan 'da yolcular da belli olmaya başladı. Büyük ümitlerle edilen de bileti kesilenler arasında. sadece maçında 45 dakika oynayan Faslı stoperin kontratı feshedilecek.
  1. 28.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rami yolcu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN