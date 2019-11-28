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28 Kasım 2019, Perşembe
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Kruse ısınıyor

Kruse ısınıyor

maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı düzelen antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı düzelen antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Alman yıldız daha sonra özel program uyguladı. 'ın yönettiği idmanda oyuncular ısınma+koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması ve çift kale maç gerçekleştirdi.
  1. 28.11.2019
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