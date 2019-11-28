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28 Kasım 2019, Perşembe
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Gol yoksa şampiyonluk yok!

Gol yoksa şampiyonluk yok!

İç sahada yakaladığı 2.66’lık gol ortalaması ile ’in lideri ’u (2.65) dahi geride bırakan ’nin dış sahadaki gol ortalaması ilk 12 haftada 0.83’te kaldı.

İç sahada yakaladığı 2.66'lık gol ortalaması ile 'in lideri 'u (2.65) dahi geride bırakan 'nin dış sahadaki gol ortalaması ilk 12 haftada 0.83'te kaldı. Son 10 yılda 'de 0.83 deplasman gol ortalaması ile şampiyon takım yok. Sarı-lacivertliler ipi göğüslediği 2010-11 sezonunda dış sahada 2.52 gol ortalamasına ulaşmıştı. Yanal'la şampiyon olunan 2013-14 sezonunda ise 1.64 deplasman gol ortalaması elde edilmişti.
  1. 28.11.2019
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