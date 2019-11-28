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28 Kasım 2019, Perşembe
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Garry vites!

Garry vites!

karşısında sol kanatta formasını geri alacak. Forvette kendini hazır hissederse Kruse oynayacak. Deniz’den de faydalanılacak.

Sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta sıkıntı yaşayan teknik direktör , karşısında ilk onbirde revizyona gitmeye hazırlanıyor. deplasmanında 4 ön libero ile sahaya çıkan sarı-lacivertli çalıştırıcı, forvette ise 'a şans tanıyarak şimşekleri üzerine çekmişti. Kaybedilen 2 puan ve özellikle hücum aksiyonlarında yetersiz kalınması teknik heyeti yeni arayışa itti. Yanal ilk olarak geçtiğimiz hafta yedek kulübesine çektiği 'e 'hazır ol' talimatı verdi. Yeşil oyuncu, Göztepe önünde sol kanatta formasını geri alacak.

ALPER KULÜBEYE

Forvette bulduğu şansı kullanamayan Alper Potuk da tekrar kulübeye dönecek. Bu bölgede kimin oynayacağı ise Max Kruse'ye bağlı... Takımla çalışmalara başlayan Alman yıldız, yarın yapılacak son idmanda hazır görülürse ilk onbire yazılacak. Aksi halde ya da Garry Rodrigues ikilisinden birisi ileri uca monte ediecek. Ersun Yanal'ın ayrıca son dönemde pek şans vermediği Deniz Türüç'ten de ilk onbirde olmasa bile ikinci yarıda yararlanması bekleniyor. Son 3 karşılaşmada 5 puan kaybeden , Göztepe'yi yenerek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

YÖNETİMDEN TAM DESTEK

Sarı-lacivertli yönetim son dönemde eleştirilerin arttığı Ersun Yanal'a destek verdi. Kulübün Instagram ve Twitter adreslerinden dün deneyimli hocanın idmandaki bir resmi paylaşılırken, büyük harflerle 'ERSUNYANAL' yazıldı.

29 YAŞINA ÖZEL PASTA

'ın Al İttihad takımından kiralanan Garry Rodrigues, 29 yaşına girdi. Yeşin Burun Adalı oyuncu için antrenmanın ardından pasta kesildi. Yönetim de kulübün twitter adresinden "#Mutlu yıllar @7GRodrigues!" mesajını paylaştı. Bu arada Fenerbahçe Beko'nun yıldızlarından Gigi Datome de dün 32 yaşına girdi.

  1. 28.11.2019
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