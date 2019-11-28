Garry vites!

Sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta sıkıntı yaşayan teknik direktör Ersun Yanal, Göztepe karşısında ilk onbirde revizyona gitmeye hazırlanıyor. Yeni Malatyaspor deplasmanında 4 ön libero ile sahaya çıkan sarı-lacivertli çalıştırıcı, forvette ise Alper Potuk'a şans tanıyarak şimşekleri üzerine çekmişti. Kaybedilen 2 puan ve özellikle hücum aksiyonlarında yetersiz kalınması teknik heyeti yeni arayışa itti. Yanal ilk olarak geçtiğimiz hafta yedek kulübesine çektiği Garry Rodrigues'e 'hazır ol' talimatı verdi. Yeşil Burun Adalı oyuncu, Göztepe önünde sol kanatta formasını geri alacak.

ALPER KULÜBEYE

Forvette bulduğu şansı kullanamayan Alper Potuk da tekrar kulübeye dönecek. Bu bölgede kimin oynayacağı ise Max Kruse'ye bağlı... Takımla çalışmalara başlayan Alman yıldız, yarın yapılacak son idmanda hazır görülürse ilk onbire yazılacak. Aksi halde Victor Moses ya da Garry Rodrigues ikilisinden birisi ileri uca monte ediecek. Ersun Yanal'ın ayrıca son dönemde pek şans vermediği Deniz Türüç'ten de ilk onbirde olmasa bile ikinci yarıda yararlanması bekleniyor. Son 3 karşılaşmada 5 puan kaybeden Fenerbahçe, Göztepe'yi yenerek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

YÖNETİMDEN TAM DESTEK

Sarı-lacivertli yönetim son dönemde eleştirilerin arttığı Ersun Yanal'a destek verdi. Kulübün Instagram ve Twitter adreslerinden dün deneyimli hocanın idmandaki bir resmi paylaşılırken, büyük harflerle 'ERSUNYANAL' yazıldı.

29 YAŞINA ÖZEL PASTA

Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımından kiralanan Garry Rodrigues, 29 yaşına girdi. Yeşin Burun Adalı oyuncu için antrenmanın ardından pasta kesildi. Yönetim de kulübün twitter adresinden "#Mutlu yıllar @7GRodrigues!" mesajını paylaştı. Bu arada Fenerbahçe Beko'nun yıldızlarından Gigi Datome de dün 32 yaşına girdi.