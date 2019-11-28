Fenerbahçe’de en çok süre alan isimler belli oldu
Fenerbahçe’de bu sezon Süper Lig’de geride kalan 12 haftada en çok süreyi alan isimler 1183 dakika ile Altay Bayındır ve Ozan Tufan oldu.
1121 dakika ile en çok süre alan bir diğer isim ise Danimarkalı stoper Mathias Zanka Jorgensen oldu. Zanka Fenerbahçe formasıyla 12 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti.
Fenerbahçe'de Süper Lig'de geride kalan 12 haftada en fazla süre alan isimler şöyle:
1-Altay Bayındır ve Ozan Tufan: 1183 dk.
2-Zanka: 1121 dk.
3-Vedat Muriqi: 1079 dk.
4-Luiz Gustavo: 891 dk.
5- Tolga Ciğerci: 871 dk.
6- Nabil Dirar: 833 dk.
7- Emre Belözoğlu: 787 dk.
8- Gary Rodrigues: 704 dk.
9- Jailson: 686 dk.
10- Max Kruse: 672 dk.
- 28.11.2019
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Abdullah Avcı: 3 puan alacağımıza inanıyorum
Toplam 1
Yorum
by V Lafa değil, işe bakılır hoca efendi! Takımın oyununu izlemek işkenceye dönüştü.. Avrupa kupalarından elendik. Ne anlatıyorsun?!
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Garry vites!
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Gol atamama makinesi Gary vites.
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Fener gibi oynarsan onlar Khimki!
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Doymuş basketbolcular artık aldıkları paraya bakıyorlar , ruhlarını kaybetmişer kısaca bu sene başarı hayal.
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