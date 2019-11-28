Comolli'den transfer müjdesi!

Sportif Direktör Comolli'nin açıklamalarının satır başları şöyle:

* Max Kruse döndü! Çok fazla sakatlanan bir oyuncu değil ama aramıza döndü. En önemli şey, Max Kruse'un tekrardan sakatlanmamasıydı ve bunun için de gerekli önlemleri aldık.

* Vedat'ın sakatlığını zaten herkes biliyor, milli takımda da yakından takip ettik. Takımla çalışmalara başladı ve Vedat umarım cumartesi günü Göztepe maçında bizimle olur.

* Berke Özer, Westerlo'da çok iyi performans gösteriyordu, onlarda Berke'den çok memnundu. Volkan Demirel'de takip ediyordu kendisini, sakatlandıktan sonra buraya gelip bir ameliyat geçirdi, onunda kısa sürede dönmesini arzu ediyoruz.

* Mevlüt Erdinç harika bir profesyonel. Sakatlığına çok üzüldü ancak kısa süre içinde aramıza dönebilecek. Kupa maçında olmasa da Gençlerbirliği maçında bizimle olacak.

* Hasan Ali'nin yaşadığı sakatlık uzun süreli bir sakatlıktı ama kısa sürede aramıza döndü. İnsanlar bize nasıl bunu başardığımızı soruyor. Sağlık ekibimiz gerçekten çok başarılı.

* Adil Rami'nin hakkında çıkan haberleri okudum, sözleşme hakkında çıkan haberler gerçek dışı. Rami çok iyi çalışıyor ve bize katkı verecek bir oyuncu.

* Bütün ekip olarak şampiyonluğa odaklanmış durumdayız, sürekli kendimizi nasıl geliştirebiliriz açısından diyalog halindeyiz. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için her şeyi yapmaya hazırız.

* Önümüzde ki transfer sezonu için Eylül ayında çalışmalara başladık, takımımızı nasıl geliştirebiliriz diye 4 kişilik bir ekip irtibat halindeyiz. Finansal Fair- Play elimizi bağlasa da, takımımıza katkı verecek oyuncuları transfer edeceğiz.