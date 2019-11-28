Comolli'den transfer müjdesi!
Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Damien Comolli, kulübün Youtube hesabına açıklamalarda bulundu. Sakatlıklardan transfer sürecine kadar bir çok ayrıntıya değinen Comolli, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına Eylül ayından başlandığını söyledi.
Sportif Direktör Comolli'nin açıklamalarının satır başları şöyle:
* Max Kruse döndü! Çok fazla sakatlanan bir oyuncu değil ama aramıza döndü. En önemli şey, Max Kruse'un tekrardan sakatlanmamasıydı ve bunun için de gerekli önlemleri aldık.
* Vedat'ın sakatlığını zaten herkes biliyor, milli takımda da yakından takip ettik. Takımla çalışmalara başladı ve Vedat umarım cumartesi günü Göztepe maçında bizimle olur.
* Berke Özer, Westerlo'da çok iyi performans gösteriyordu, onlarda Berke'den çok memnundu. Volkan Demirel'de takip ediyordu kendisini, sakatlandıktan sonra buraya gelip bir ameliyat geçirdi, onunda kısa sürede dönmesini arzu ediyoruz.
* Mevlüt Erdinç harika bir profesyonel. Sakatlığına çok üzüldü ancak kısa süre içinde aramıza dönebilecek. Kupa maçında olmasa da Gençlerbirliği maçında bizimle olacak.
* Hasan Ali'nin yaşadığı sakatlık uzun süreli bir sakatlıktı ama kısa sürede aramıza döndü. İnsanlar bize nasıl bunu başardığımızı soruyor. Sağlık ekibimiz gerçekten çok başarılı.
* Adil Rami'nin hakkında çıkan haberleri okudum, sözleşme hakkında çıkan haberler gerçek dışı. Rami çok iyi çalışıyor ve bize katkı verecek bir oyuncu.
* Bütün ekip olarak şampiyonluğa odaklanmış durumdayız, sürekli kendimizi nasıl geliştirebiliriz açısından diyalog halindeyiz. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için her şeyi yapmaya hazırız.
* Önümüzde ki transfer sezonu için Eylül ayında çalışmalara başladık, takımımızı nasıl geliştirebiliriz diye 4 kişilik bir ekip irtibat halindeyiz. Finansal Fair- Play elimizi bağlasa da, takımımıza katkı verecek oyuncuları transfer edeceğiz.
- 28.11.2019
- Güncelleme: 28.11.2019 17:29
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Fenerbahçe müjdeyi böyle verdi!
Toplam 1
Yorum
fb40 vedat muriç dönse ne olacak takımın başında teknik direktör yok ki, hiç futbol dan anlamayan bir adam getirsen o da toplardı bu puanları
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Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 1
Yorum
fb40 sürdürse ne olacak takımın başın da teknik direktör yok ki gider berabere kalır gelir ersun yanal ve ali koç gider bu takımdan hiç bir şey
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Galatasaray'da son dakika! Emre Akbaba böyle duyuruldu...
Toplam 1
Yorum
ÖZLENDİN haydi akbaba gel artık
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