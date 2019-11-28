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28 Kasım 2019, Perşembe
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Bilet satışı yarına kaldı

Bilet satışı yarına kaldı

maçının biletleri yarın 11.00’den itibaren passo.com.tr’de satışa çıkacak. maçında yapılan kötü tezahüratlar sebebiyle kulübün ’ya sevk edilmesi nedeniyle bilet satışının cuma gününe ertelendiği açıklandı. 35 lira.

maçının biletleri yarın 11.00'den itibaren passo.com.tr'de satışa çıkacak. maçında yapılan kötü tezahüratlar sebebiyle kulübün 'ya sevk edilmesi nedeniyle bilet satışının cuma gününe ertelendiği açıklandı. 35 lira.
  1. 28.11.2019
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