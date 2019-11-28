Bilet satışı yarına kaldı
Göztepe maçının biletleri yarın 11.00’den itibaren passo.com.tr’de satışa çıkacak. Malatyaspor maçında yapılan kötü tezahüratlar sebebiyle kulübün PFDK’ya sevk edilmesi nedeniyle bilet satışının cuma gününe ertelendiği açıklandı. Fiyatlar 35 lira.
- 28.11.2019
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savaş ÇOK AĞIR BİR FUTBOLCU.GÜVEN GİBİ.BJK SÜRATLİ HAREKETLİ ÇALIM ATABİLEN ÖNE DÖNÜK BİR FUTBOLCU LAZIM.
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Ülkemiz için mücadele edeceğiz
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? fener için diycekti galiba.....nasılsa anadoludan şampiyon yapmazlar ?
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Fenerbahçe Opet CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor
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laboheme Orta oyuncu , problemini çözemezsek turnuvaya kısa bir müddet sonra veda ederiz
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