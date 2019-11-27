Son dakika: Fenerbahçe Beko'da 3 şok birden! Resmen açıklandı
Fenerbahçe Beko'da son dakika... Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sakatlıkları bulunan Nikola Kalinic, Leo Westermann ve Jan Vesely'nin Khimki karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı.
Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları bulunan Nikola Kalinic, Leo Westermann ve Jan Vesely, Khimki maçında forma giyemeyecek. Nando De Colo ise takımla idmanlara başladı ve durumuna maç saatinde karar verilecek.
Konuyla ilgili Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Sakatlıkları bulunan Nikola Kalinic, Leo Westermann ve Jan Vesely, Khimki maçında forma giyemeyecek. Nando De Colo ise takımla idmanlara başladı ancak oyuncumuzun son durumuna maç saatinde karar verilecek." denildi.
MAÇ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 11. hafta maçında Khimki Moskova'yı konuk ediyor. 28 Kasım Perşembe günü (yarın) 20:45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Ilija Belosevic (Sırbistan), Carmelo Paternico (İtalya), Carlos Cortes (İspanya) hakem üçlüsü yönetecek.
- 27.11.2019
- Güncelleme: 27.11.2019 18:13
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Yorum
savaş ÇOK AĞIR BİR FUTBOLCU.GÜVEN GİBİ.BJK SÜRATLİ HAREKETLİ ÇALIM ATABİLEN ÖNE DÖNÜK BİR FUTBOLCU LAZIM.
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Ülkemiz için mücadele edeceğiz
Toplam 1
Yorum
? fener için diycekti galiba.....nasılsa anadoludan şampiyon yapmazlar ?
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Fenerbahçe Opet CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor
Toplam 1
Yorum
laboheme Orta oyuncu , problemini çözemezsek turnuvaya kısa bir müddet sonra veda ederiz
Son dakika: Fenerbahçe Beko'da 3 şok birden! Resmen açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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