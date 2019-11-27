Son dakika: Fenerbahçe Beko'da 3 şok birden! Resmen açıklandı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
27 Kasım 2019, Çarşamba
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Son dakika: Beko'da 3 şok birden! Resmen açıklandı

Son dakika: Fenerbahçe Beko'da 3 şok birden! Resmen açıklandı

Beko'da son dakika... Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sakatlıkları bulunan , ve 'nin Khimki karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Beko'da sakatlıkları bulunan , ve , Khimki maçında forma giyemeyecek. Nando De Colo ise takımla idmanlara başladı ve durumuna maç saatinde karar verilecek.

Konuyla ilgili Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Sakatlıkları bulunan Nikola Kalinic, Leo Westermann ve Jan Vesely, Khimki maçında forma giyemeyecek. Nando De Colo ise takımla idmanlara başladı ancak oyuncumuzun son durumuna maç saatinde karar verilecek." denildi.

MAÇ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague 11. hafta maçında Khimki Moskova'yı konuk ediyor. 28 Kasım Perşembe günü (yarın) 20:45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Ilija Belosevic (Sırbistan), Carmelo Paternico (İtalya), Carlos Cortes (İspanya) hakem üçlüsü yönetecek.

  1. 27.11.2019
  2. Güncelleme: 27.11.2019 18:13
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