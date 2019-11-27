Muriç'ten fedakarlık

Bileğine taktığı bandajla toplu çalışmalara katılan Kosovalı, Göztepe maçında forma giymek istediğini teknik heyete iletti. Aynı bölgeye tekrar darbe alması halinde sakatlık süreci uzayacak olan 25 yaşındaki oyuncunun, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Bu maçta da görev almak istiyorum" dediği öğrenildi.



Yıldız oyuncu, Göztepe maçında formasını giymek istiyor.



2019'UN EN İYİLERİNDEN

Muriç, 2019'a damga vurdu. Rize ile 2019'da 12 kez fileleri havalandıran Muriç, F.Bahçe'yle 7 gol attı. Kosovalı, 19 golle Avrupa'nın 10 liginde en çok gol atanlar listesine girdi. 29 golle ilk sırada yer alan Messi'yi, Lewandwoski 28, Mbappe ile Benzema da 25'şer golle takip etti. Muriç ise 8. sırayı aldı.