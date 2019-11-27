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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Muriç'ten fedakarlık

Muriç'ten fedakarlık

Kasımpaşa ile oynanan ligin 11. hafta maçında ayağı burkulan Vedat Muriç, Kosova 'nın kadrosundan çıkarılmıştı. Yıldız oyuncunun çekilen MR'ı sonrası ayak bileğinde ikinci derecede yırtık olduğu tespit edilirken, en az 5 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Bileğine taktığı bandajla toplu çalışmalara katılan Kosovalı, maçında forma giymek istediğini teknik heyete iletti. Aynı bölgeye tekrar darbe alması halinde sakatlık süreci uzayacak olan 25 yaşındaki oyuncunun, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Bu maçta da görev almak istiyorum" dediği öğrenildi.

Yıldız oyuncu, Göztepe maçında formasını giymek istiyor.

2019'UN EN İYİLERİNDEN
Muriç, 2019'a damga vurdu. ile 2019'da 12 kez fileleri havalandıran Muriç, F.Bahçe'yle 7 gol attı. Kosovalı, 19 golle Avrupa'nın 10 liginde en çok gol atanlar listesine girdi. 29 golle ilk sırada yer alan Messi'yi, Lewandwoski 28, Mbappe ile Benzema da 25'şer golle takip etti. Muriç ise 8. sırayı aldı.

  1. 27.11.2019
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