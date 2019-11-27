Muriç'ten fedakarlık
Kasımpaşa ile oynanan ligin 11. hafta maçında ayağı burkulan Vedat Muriç, Kosova Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarılmıştı. Yıldız oyuncunun çekilen MR'ı sonrası ayak bileğinde ikinci derecede yırtık olduğu tespit edilirken, en az 5 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
Bileğine taktığı bandajla toplu çalışmalara katılan Kosovalı, Göztepe maçında forma giymek istediğini teknik heyete iletti. Aynı bölgeye tekrar darbe alması halinde sakatlık süreci uzayacak olan 25 yaşındaki oyuncunun, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Bu maçta da görev almak istiyorum" dediği öğrenildi.
Yıldız oyuncu, Göztepe maçında formasını giymek istiyor.
2019'UN EN İYİLERİNDEN
Muriç, 2019'a damga vurdu. Rize ile 2019'da 12 kez fileleri havalandıran Muriç, F.Bahçe'yle 7 gol attı. Kosovalı, 19 golle Avrupa'nın 10 liginde en çok gol atanlar listesine girdi. 29 golle ilk sırada yer alan Messi'yi, Lewandwoski 28, Mbappe ile Benzema da 25'şer golle takip etti. Muriç ise 8. sırayı aldı.
- 27.11.2019
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 2
Yorum
Antistanbul Okay şart
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Gençler için Avrupa şansı
Toplam 1
Yorum
resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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