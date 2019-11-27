Fenerbahçe'nin deplasman sorunu devam ediyor
Geçtiğimiz yıl tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Fenerbahçe'nin deplasmanlarda yaşadığı sorun bu sezon da devam ediyor. 2018- 2019'da oynadığı 6 dış saha maçında 5 puan toplayan ve rakip fileleri 3 kez havalandırıp, 7 gol yiyen sarı-lacivertliler, bu sezon ise 6 deplasmandan 8 puan çıkardı. Ersun Yanal'ın öğrencileri, bu maçlarda 5 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 6 gol gördü.
Geçtiğimiz yıl tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Fenerbahçe'nin deplasmanlarda yaşadığı sorun bu sezon da devam ediyor. 2018- 2019'da oynadığı 6 dış saha maçında 5 puan toplayan ve rakip fileleri 3 kez havalandırıp, 7 gol yiyen sarı-lacivertliler, bu sezon ise 6 deplasmandan 8 puan çıkardı. Ersun Yanal'ın öğrencileri, bu maçlarda 5 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 6 gol gördü.
- 27.11.2019
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 2
Yorum
Antistanbul Okay şart
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Gençler için Avrupa şansı
Toplam 1
Yorum
resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
Fenerbahçe'nin deplasman sorunu devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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