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27 Kasım 2019, Çarşamba
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'nin deplasman sorunu devam ediyor

Fenerbahçe'nin deplasman sorunu devam ediyor

Geçtiğimiz yıl tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren 'nin deplasmanlarda yaşadığı sorun bu sezon da devam ediyor. 2018- 2019'da oynadığı 6 dış saha maçında 5 puan toplayan ve rakip fileleri 3 kez havalandırıp, 7 gol yiyen sarı-lacivertliler, bu sezon ise 6 deplasmandan 8 puan çıkardı. 'ın öğrencileri, bu maçlarda 5 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 6 gol gördü.

Geçtiğimiz yıl tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren 'nin deplasmanlarda yaşadığı sorun bu sezon da devam ediyor. 2018- 2019'da oynadığı 6 dış saha maçında 5 puan toplayan ve rakip fileleri 3 kez havalandırıp, 7 gol yiyen sarı-lacivertliler, bu sezon ise 6 deplasmandan 8 puan çıkardı. 'ın öğrencileri, bu maçlarda 5 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 6 gol gördü.

  1. 27.11.2019
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