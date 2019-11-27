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27 Kasım 2019, Çarşamba
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'den Kruse ve Muriqi açıklaması!

Fenerbahçe'den Kruse ve Muriqi açıklaması!

, 'in 13'üncü haftasında Cumartesi günü saat 20.00’da deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre Kruse takım ile birlikte çalışırken, Muriqi çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü...

, 'in 13'üncü haftasında Cumartesi günü saat 20.00'da deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. 'nda teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenman 5'e 2 pas çalışmalarının ardından yapılan çift kale maç ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekipte Max Kruse idmanın ilk bölümünde takımla çalışmalara devam ederken Vedat Muriç ve özel program dahilinde hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın 11:30'da yapacağı idmanda devam edecek.

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  1. 27.11.2019
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