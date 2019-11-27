Fenerbahçe'den Kruse ve Muriqi açıklaması!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13'üncü haftasında 30 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’da deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre Kruse takım ile birlikte çalışırken, Muriqi çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13'üncü haftasında 30 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'da deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenman 5'e 2 pas çalışmalarının ardından yapılan çift kale maç ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertli ekipte Max Kruse idmanın ilk bölümünde takımla çalışmalara devam ederken Vedat Muriç ve Mevlüt Erdinç özel program dahilinde hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın 11:30'da yapacağı idmanda devam edecek.
- 27.11.2019
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu: Kaybı telafi ederiz
Toplam 1
Yorum
geç bunları kaptan geçbunları senki ayagına gelmiş fırsatı kullanamadın neyi telafi etceniz şakamısınız yazık oldu küme düşmeyin yeter
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Fenerbahçe'de Altay rekor kırdı
Toplam 1
Yorum
bjk aynı performansı neden ümit milli takımda gösteremiyor.
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 2
Yorum
Antistanbul Okay şart
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