Fenerbahçe'de Ferdi bilmecesi
Sezonun ilk iki haftasında birer gol ve asistle öne çıkan Ferdi, sonraki maçlarda ise fazla şans bulamadı. 20 yaşındaki oyuncunun son haftalarda da forma giymemesi eleştiri konusu oldu
Sezonun ilk iki haftasında birer gol ve asistle öne çıkan Ferdi, sonraki maçlarda ise fazla şans bulamadı. 20 yaşındaki oyuncunun son haftalarda da forma giymemesi eleştiri konusu oldu. Hollanda U21 Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasındaki Ferdi'nin eksiklerin çok olduğu haftada oynatılmaması 12. adamın tepkisi çekti. Sosyal medyada da birçok taraftar, Ersun Yanal'ı hedef aldı.
- 27.11.2019
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 2
Yorum
Antistanbul Okay şart
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Gençler için Avrupa şansı
Toplam 1
Yorum
resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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