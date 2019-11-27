Fenerbahçe'de Ferdi bilmecesi

Sezonun ilk iki haftasında birer gol ve asistle öne çıkan Ferdi, sonraki maçlarda ise fazla şans bulamadı. 20 yaşındaki oyuncunun son haftalarda da forma giymemesi eleştiri konusu oldu. Hollanda U21 Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasındaki Ferdi'nin eksiklerin çok olduğu haftada oynatılmaması 12. adamın tepkisi çekti. Sosyal medyada da birçok taraftar, Ersun Yanal'ı hedef aldı.