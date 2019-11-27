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27 Kasım 2019, Çarşamba
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'de bilmecesi

Fenerbahçe'de Ferdi bilmecesi

Sezonun ilk iki haftasında birer gol ve asistle öne çıkan , sonraki maçlarda ise fazla şans bulamadı. 20 yaşındaki oyuncunun son haftalarda da forma giymemesi eleştiri konusu oldu

Sezonun ilk iki haftasında birer gol ve asistle öne çıkan , sonraki maçlarda ise fazla şans bulamadı. 20 yaşındaki oyuncunun son haftalarda da forma giymemesi eleştiri konusu oldu. U21 Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasındaki Ferdi'nin eksiklerin çok olduğu haftada oynatılmaması 12. adamın tepkisi çekti. Sosyal medyada da birçok taraftar, 'ı hedef aldı.

  1. 27.11.2019
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