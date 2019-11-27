Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Verdiğimiz sözü tutalım

Fenrbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Göztepe maçı öncesi motivasyon konuşmalarına başladı. İdmanın ardından oyunculara bir konuşma yapan Yanal, "Artık hataya yer yok. İlk yarıdaki son 5 maç da bizim için çok önemli. İstatistiklerde sezon başından bu yana ortalamayı koruyoruz ama bunu skora da yansıtmalıyız" dedi. Yanal, şöyle devam etti: "Futbolumuzla şampiyonluğa olan inançlarını artırdığımız taraftarlarımıza verdiğimiz sözü tutmalıyız. 'Omuz omuza şampiyonluğa' dedik ve sahada bunun hakkını vermek zorundayız."