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27 Kasım 2019, Çarşamba
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'de Ersun Yanal: Verdiğimiz sözü tutalım

Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Verdiğimiz sözü tutalım

Fenrbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, maçı öncesi motivasyon konuşmalarına başladı. İdmanın ardından oyunculara bir konuşma yapan Yanal, "Artık hataya yer yok. İlk yarıdaki son 5 maç da bizim için çok önemli. İstatistiklerde sezon başından bu yana ortalamayı koruyoruz ama bunu skora da yansıtmalıyız" dedi.

Fenrbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, maçı öncesi motivasyon konuşmalarına başladı. İdmanın ardından oyunculara bir konuşma yapan Yanal, "Artık hataya yer yok. İlk yarıdaki son 5 maç da bizim için çok önemli. İstatistiklerde sezon başından bu yana ortalamayı koruyoruz ama bunu skora da yansıtmalıyız" dedi. Yanal, şöyle devam etti: " şampiyonluğa olan inançlarını artırdığımız taraftarlarımıza verdiğimiz sözü tutmalıyız. 'Omuz omuza şampiyonluğa' dedik ve sahada bunun hakkını vermek zorundayız."

  1. 27.11.2019
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