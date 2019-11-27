Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Verdiğimiz sözü tutalım
Fenrbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Göztepe maçı öncesi motivasyon konuşmalarına başladı. İdmanın ardından oyunculara bir konuşma yapan Yanal, "Artık hataya yer yok. İlk yarıdaki son 5 maç da bizim için çok önemli. İstatistiklerde sezon başından bu yana ortalamayı koruyoruz ama bunu skora da yansıtmalıyız" dedi.
Fenrbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Göztepe maçı öncesi motivasyon konuşmalarına başladı. İdmanın ardından oyunculara bir konuşma yapan Yanal, "Artık hataya yer yok. İlk yarıdaki son 5 maç da bizim için çok önemli. İstatistiklerde sezon başından bu yana ortalamayı koruyoruz ama bunu skora da yansıtmalıyız" dedi. Yanal, şöyle devam etti: "Futbolumuzla şampiyonluğa olan inançlarını artırdığımız taraftarlarımıza verdiğimiz sözü tutmalıyız. 'Omuz omuza şampiyonluğa' dedik ve sahada bunun hakkını vermek zorundayız."
- 27.11.2019
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 2
Yorum
Antistanbul Okay şart
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Gençler için Avrupa şansı
Toplam 1
Yorum
resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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