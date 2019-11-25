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25 Kasım 2019, Pazartesi
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Muriç'te şok gelişme!

Muriç'te şok gelişme!

Sakatlığı nedeniyle dün akşam forma giyemeyen 'nin yıldız ismi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. ikinci derecede yırtık tespit edilen Kosovalı golcü futbolcunun 5 hafta sahalardan uzak kalabileceği ileri sürüldü.

Sakatlığı nedeniyle dün akşam forma giyemeyen 'nin yıldız ismi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. ikinci derecede yırtık tespit edilen Kosovalı golcü futbolcunun 5 hafta sahalardan uzak kalabileceği ileri sürüldü.

  1. 25.11.2019
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