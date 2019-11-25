Muriç'te şok gelişme!

Sakatlığı nedeniyle dün akşam forma giyemeyen Fenerbahçe'nin yıldız ismi Vedat Muriç ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Ayak bileğinde ikinci derecede yırtık tespit edilen Kosovalı golcü futbolcunun 5 hafta sahalardan uzak kalabileceği ileri sürüldü.