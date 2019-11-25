Muriç'te şok gelişme!
Sakatlığı nedeniyle dün akşam forma giyemeyen Fenerbahçe'nin yıldız ismi Vedat Muriç ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Ayak bileğinde ikinci derecede yırtık tespit edilen Kosovalı golcü futbolcunun 5 hafta sahalardan uzak kalabileceği ileri sürüldü.
Sakatlığı nedeniyle dün akşam forma giyemeyen Fenerbahçe'nin yıldız ismi Vedat Muriç ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Ayak bileğinde ikinci derecede yırtık tespit edilen Kosovalı golcü futbolcunun 5 hafta sahalardan uzak kalabileceği ileri sürüldü.
- 25.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Muriç'te şok gelişme! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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