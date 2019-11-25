Max Kruse İstanbul metrosunda! Görenler şaşkına döndü

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Max Kruse, sempatik hareketleri ve daima gülen yüzüyle taraflı tarafsız herkesin gönlünü kazanmıştı. İstiklal Marşı'nı ezbere okuyan Alman futbolcu şimdi de İstanbul metrosunda görüldü. Bir süredir sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan yıldız futbolcu metrodaki fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

