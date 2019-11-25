Max Kruse İstanbul metrosunda! Görenler şaşkına döndü
Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Max Kruse İstanbul metrosuna bindi. Son olarak saçını sarıya boyayarak gündem olan Alman futbolcu, sosyal medya hesabından metrodaki bir görüntüsünü paylaştı.
Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Max Kruse, sempatik hareketleri ve daima gülen yüzüyle taraflı tarafsız herkesin gönlünü kazanmıştı. İstiklal Marşı'nı ezbere okuyan Alman futbolcu şimdi de İstanbul metrosunda görüldü. Bir süredir sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan yıldız futbolcu metrodaki fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
- 25.11.2019
-
Kral'a tam destek
Toplam 1
Yorum
serhat Sonuna kadar arkandayız KRAL
-
Yanal’ın oyuncu değişiklikleri tepki çekti
Toplam 1
Yorum
nuri can ersun yanalla devam etmek zaman kaybından baska bir ise yaramaz
-
Trabzonspor'da Sörloth fırtınası!
Toplam 1
Yorum
Adil Cok iyi oynadı. Cok iyi bir futbolcu. Bunun mutlaka tapusu alınmalı
Max Kruse İstanbul metrosunda! Görenler şaşkına döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.