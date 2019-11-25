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25 Kasım 2019, Pazartesi
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Kaptan Emre bu kez gemiyi kurtaramadı

Kaptan Emre bu kez gemiyi kurtaramadı

'nin maçından sonra 'a tepkiler artıyor. Yanal'ın savunmadan yana kullandığı değişiklikler beğenilmezken, kaptan , meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamayıp kötü bir ilk yaşadı.

'in 12'nci haftası geride kalırken , maçında 1 puanla yetindi. Kaptan , sarı-lacivertli forma ile kullandığı 11 penaltıda fileleri havalandırırken dünkü maçta bir ilki yaşadı. Karşılaşmanın 60'ıncı dakikasında kazanılan penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderemeyen başarılı futbolcu büyük üzüntü yaşadı. Kariyerinde alışık olmadığı bir şekilde duygu yaşayan Emre Belözoğlu, kendisine güven duyan taraftarları da hayal kırıklığına uğrattı.

ERSUN YANAL ŞAŞIRTTI
Fenerbahçe Teknik Direktörü , kadro tercihi ile şaşırttı. Ligde son iki haftadır oynanan ve Yeni Malatyaspor maçlarında yaptığı değişiklikler ile performansı beğenilmeyen Yanal, tepkilerin odağı oldu. Kasımpaşa ve Malatyaspor maçlarında yaptığı 6 değişikliğin 5'ini savunma öncelikli yapan Yanal, eleştiri oklarını üzerine topladı.

  1. 25.11.2019
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